A la venta las entradas de la cita con el Ballet Nacional que abre el nuevo curso en el Auditorio de Tenerife

El Auditorio de Tenerife ha puesto a la venta las entradas de las dos funciones protagonizadas por el Ballet Nacional de España (BNE) con su trabajo Afanador, que se podrá ver los días 5 (19.30 horas) y 6 de septiembre (18.00) en la Sala Sinfónica e inaugura la temporada 2026-2027 del espacio escénico de la capital tinerfeña. Este y otros detalles fueron expuestos ayer por el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, y el director artístico del Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero.
Acha resaltó que Afanador supone además el regreso del BNE al Auditorio de Tenerife tras 16 años, cuando presentó El café de las chinitas. “El espectáculo está inspirado en dos catálogos fotográficos de Ruven Afanador (Colombia, 1959), un apasionado del flamenco, así que nos espera una experiencia efímera, por ser danza, y plástica de primer nivel, con 39 bailarines en escena”, adelantó el consejero.
PROYECCIÓN INTERNACIONAL
A este respecto, José Luis Rivero apuntó que “se trata de una de las más importantes piezas coreográficas compuesta en España y la de mayor proyección internacional del Ballet Nacional”. El director artístico agradeció especialmente “a Rubén Olmo, director del BNE, por facilitar que la pieza viaje a Canarias, porque su complejidad técnica posiciona al Auditorio de Tenerife como espacio capaz de albergar este tipo de producciones”.
Marcos Morau, director artístico de la pieza, expone que este espectáculo surge de la inspiración en los libros Ángel gitano y Mil besos, así como de las sesiones fotográficas de Ruven Afanador, quien “observa el flamenco a través de una lente deformante, hecha de sueño, deseo y memoria”. Asimismo, considera que la mirada surrealista del fotógrafo colombiano sobre el flamenco es muy parecida a la que él ha desarrollado en sus años al frente de la compañía La Veronal. Para el dramaturgo de la pieza, Roberto Fratini, este trabajo refleja la mirada que tienen de Ruven Afanador cuando contempla sus modelos.
Con un total de nueve galardones recogidos entre 2024 y 2025, entre ellos, cinco premios Max del pasado año, Afanador se ha convertido en un referente actual de la danza española.
El espectáculo se inspira en la obra del fotógrafo colombiano Ruven Afanador y su singular mirada hacia el flamenco
El Ballet Nacional de España, dirigido por Rubén Olmo desde septiembre de 2019, es la compañía pública referente de la danza española desde que se fundó en 1978 bajo el nombre de Ballet Nacional Español, con Antonio Gades como primer director. Forma parte de las unidades de producción del Instituto Nacional de la Artes Escénicas y de la Música (Inaem), perteneciente al Ministerio de Cultura y Deporte.
Con el fin de ampliar la difusión de la danza española, el Ballet Nacional de España fomenta la movilidad alternando espectáculos de gran formato con producciones más ajustadas. Además, alienta la gestión económica sostenible de todas las producciones impulsando la cooperación con otras instituciones públicas y empresas privadas.
LOCALIDADES
Las entradas para la doble cita del 5 y el 6 de septiembre, a un precio de 15 euros, de 5 para menores de 30 años, se pueden adquirir a través del sitio web del auditorio capitalino, www.auditoriodetenerife.com; en su taquilla, de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 horas, y los sábados, de 10.00 a 14.00 horas, y de forma telefónica llamando al número 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles descuentos para estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas, entre otros colectivos.