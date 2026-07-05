Advierten del grave deterioro de la Hacienda de San Juan de Taco, en Buenavista del Norte

La Hacienda de San Juan de Taco y la ermita de San Juan Bautista, incluidas en el Bien de Interés Cultural (BIC) del Conjunto Histórico de Buenavista del Norte, y de propiedad privada, se encuentran en un grave estado de conservación, principalmente el segundo inmueble, donde se ha producido el desplome parcial de la cubierta, un hecho que compromete seriamente su integridad material y aumenta de forma exponencial el riesgo de pérdida irreversible de sus valores patrimoniales.
Este colapso de una parte significativa de la techumbre de la ermita deja la estructura expuesta a la entrada de agua, humedad y agentes atmosféricos, con el consiguiente deterioro acelerado de la armadura de madera y del resto de los elementos constructivos.
Por este motivo, al comprobar la situación, el concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento Esteban Lorenzo ha remitido un escrito al Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife para pedirle que actúe para evitar pérdidas mayores en una construcción que constituye uno de los ejemplos más sobresalientes de la arquitectura señorial rural de Canarias.
De hecho, en el trabajo La Ruta de las Haciendas: un recorrido por el paisaje cultural de las antiguas haciendas vitícolas del Norte de Tenerife, publicado por la Universidad de La Laguna (ULL), se subraya que este inmueble es considerado un caso excepcional dentro de la arquitectura doméstica insular destacando su carácter “eminentemente erudito en un medio ambiente rural”.
Según los datos que recoge esta publicación, la hacienda fue restaurada a finales del siglo XX pero se desconoce la fecha exacta y la dirección técnica de la obra. Sus instalaciones se utilizan como escenario en rodajes cinematográficos.
El conjunto conserva una extraordinaria riqueza arquitectónica, reflejada en su planta en L, la calidad de su cantería labrada, la singular disposición de los vanos, la escalera de basalto, los artesonados y techumbres de madera de tea, así como en la existencia de la ermita de San Juan Bautista, fundada antes de 1641 por Juan del Hoyo Calderón.
La ermita, ubicada en el extremo norte de la edificación principal, posee igualmente un indudable valor histórico y artístico. Se trata de un templo de gran sencillez formal, construido con muros de mampostería y cubierta a cuatro aguas, cuya techumbre de madera de tea protegió durante siglos un importante patrimonio mueble, entre el que destacó la imagen de San Juan Bautista, realizada por el escultor Martín de Andújar en 1638 durante su estancia en Garachico, hoy desaparecida.
Su importancia histórica queda igualmente reflejada en las visitas pastorales conservadas desde el siglo XVII y en los acontecimientos relevantes allí celebrados, como el matrimonio del II Señor de la Villa de Santiago en 1728.
Asimismo, conviene recordar que la Hacienda de San Juan de Taco forma parte expresamente del Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico de Buenavista del Norte, declarado mediante Decreto 21/2005, de 22 de febrero, figurando como uno de los islotes patrimoniales expresamente protegidos dentro de dicha declaración. El propio decreto destaca sus valores arquitectónicos y la existencia de la antigua ermita como elementos integrantes del conjunto protegido.
Lorenzo insiste en que el derrumbe parcial de la cubierta constituye un proceso activo de degradación que, de no adoptarse medidas urgentes de consolidación y protección frente a la intemperie, puede derivar en pérdidas irreparables del inmueble que forma parte del patrimonio histórico de Canarias.
Debido a ello, solicita al Cabildo que realice una inspección técnica urgente de la construcción para valorar su estado real de conservación; que le requiera a sus propietarios la adopción inmediata de las medidas necesarias para garantizar su conservación y evitar nuevos desplomes y la progresión del deterioro; y que, en caso de apreciarse riesgo para la integridad del inmueble protegido, se impulsen las medidas cautelares y de ejecución subsidiaria que legalmente procedan para asegurar la preservación de este destacado elemento dentro del BIC del municipio.
Consultada sobre este asunto, la alcaldesa de Buenavista, Eva García, recuerda que las competencias son del área de Patrimonio del Cabildo de Tenerife, por eso considera que Sí se puede debería haber llevado este asunto al Pleno celebrado el jueves como una moción urgente “y no como un ruego”, para aprobarla con carácter institucional e instar al citado Servicio a que “tome cartas en el asunto”.
En su opinión, García cree que las administraciones superiores como el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife deberían replantearse aprobar ayudas específicas para que propietarios particulares puedan rehabilitar inmuebles debido al alto costo que ello supone.