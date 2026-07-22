Ali Campbell se reúne el 1 de agosto con UB40 junto al Palmetum de Santa Cruz

Santa Cruz de Tenerife recibe el 1 de agosto a UB40, que, junto a su exvocalista, Ali Campbell, ofrecerá concierto en la zona de aparcamientos del Palmetum en el marco de la gira Big Love World Tour, que llega al Archipiélago de la mano de Atlántico Producciones. Con la apertura de puertas prevista para las 18.00 horas, el concierto se abrirá con la tinerfeña Ruts & La Isla Music. Esta será la segunda actuación de los británicos en el Archipiélago, pues el 31 de julio visitan el Gran Canaria Arena.
UB40 se formó en 1978 en Birmingham. Su trayectoria se refleja en un total de 21 álbumes de estudio, desde su debut con Signing Off (1980) hasta UB45 (2024). Esto incluye la etapa de la formación original, que continúa su andadura musical, pero sin quien fue su voz principal, Ali Campbell, y también álbumes posteriores a los múltiples cambios de miembros.
Los conciertos, que cuentan con el patrocinio del Gobierno regional a través de Turismo de Islas Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, permitirán escuchar los éxitos más icónicos de una banda que ha vendido más de 70 millones de discos en el mundo, gracias en parte a trabajos tan celebrados como Labour of love (1983) y, 10 años después, Promises and lies (1993).
LA FORMACIÓN
UB40 estaba compuesta inicialmente por Ali Campbell, Jimmy Brown, Earl Falconer, Brian Travers, Robin Campbell, Norman Hassan, Astro (Terence Wilson, ya fallecido) y Michael Virtue. Aunque durante décadas tocaron juntos, la salida de Ali Campbell tuvo lugar en 2008 y eso dio paso a muchas rotaciones en la banda original, aunque posteriormente se volverían a reunir para realizar conciertos en los que aún siguen sonando con fuerza sus interpretaciones de temas como Red, Red Wine, Kingston Town, Fallin in love with you, One in Ten o Here I Am, entre tantos otros, pero sin su voz primigenia.
Big Love World Tour 2026, con conciertos en varios países, es la gira de la formación que vuelve a liderar Ali Campbell. Tras dejar UB40 en 2008, el artista comenzó primero su carrera en solitario. En 2013 creó UB40 featuring Ali, Astro & Mickey, formación que también pasó por Canarias.
Tras la marcha de Mickey Virtue, en 2019, y el fallecimiento de Astro, en 2021, la banda pasó a llamarse simplemente UB40 featuring Ali Campbell, manteniendo la mayor parte de los músicos de apoyo, que son los ocho que acompañan a Ali en la gira actual y que llevan juntos entre 10 y 13 años.
Las localidades para el concierto en Tenerife están a la venta en la web de Tomaticket, con las modalidades VIP, Front Stage, General y PMR (para personas con movilidad reducida).