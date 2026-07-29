La vicepresidenta de Andalucía carga contra el acuerdo de financiación de Canarias: “Es pura corrupción”

El terremoto político generado el pasado lunes por el visto bueno del Gobierno de Canarias a la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica elevada desde el Ministerio de Hacienda tuvo ayer una sonada réplica con la solicitud de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que, tras meses y meses dando largas al asunto y rechazándolo en múltiples declaraciones públicas de sus principales dirigentes, han solicitado ahora retrasar la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en la que se abordará dicha reforma.
Curiosamente, el PP es el principal socio de gobierno de Coalición Canaria en las Islas, que -como ha reconocido el propio presidente regional, Fernando Clavijo-, salen claramente beneficiadas en tal propuesta al suponer no solo poder contar con 1.337 millones de euros más para invertir en recursos esenciales, sino que también logra un hito para el Archipiélago como es que al fin se respete la diferencie entre la financiación autonómica y los ingresos derivados del Régimen Económico y Fiscal (REF), también conocido como el fuero canario.
Como no podía ser otra manera y siempre en aras del máximo consenso posible, el Ministerio de Hacienda ha aceptado la solicitud de los populares y, en consecuencia, ha pospuesto dicha cita del CPFF -prevista para hoy- hasta el próximo 4 de septiembre.
Desde Hacienda lamentaron que desde el Ejecutivo estatal llevan meses ofreciendo vías de diálogo a las comunidades autónomas para abordar la reforma del modelo de financiación autonómica. Sin ir más lejos, el pasado mes de junio les emplazó a mantener reuniones de carácter técnico para analizar con detalle la reforma del modelo de financiación.
Por ello, el Ministerio ve “sorprendente” que ahora, justo después de que Canarias comunicara su voto favorable, algunas comunidades reclamen posponer un Consejo de Política Fiscal y Financiera que se anunció a principios de mes.
Curiosamente, el retraso propuesto por las comunidades que preside el PP tiene una víctima inesperada en su compañera de filas canaria como es la consejera de Hacienda regional, Matilde Asián, quien había eludido estar presente hoy en Madrid para no quedar atrapada entre los intereses de su partido y el Gobierno para el que trabaja, a tal punto que estaba previsto que hoy fuera la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, (CC) quien hiciera su trabajo en la reunión del CPFF.
Aplauso de Curbelo
Respecto a la bonanza para Canarias de aceptar esta reforma de la financiación autonómica, apuntar que el portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, mostró ayer su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Canarias y de España.
NC considera que se abre una “crisis” entre Coalición y el PP isleño
El secretario general de NC-bc, Luis Campos, afirmó ayer que el acuerdo alcanzado por los gobiernos central y canario deja abierta una “crisis” entre CC y PP en el seno del Ejecutivo autonómico e instó al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a “explicar cómo puede mantenerse” un Gobierno cuyo vicepresidente y cuya consejera de Hacienda, Manuel Domínguez y Matilde Asián, respectivamente, “no lo respaldan y cuyo principal socio parlamentario votará en contra”.
“Si el acuerdo es tan histórico como afirma Fernando Clavijo”, señala Campos, resulta “incomprensible” que la consejera competente “no lo defienda personalmente” y que el vicepresidente del Gobierno “también haya permanecido al margen, esa imagen proyecta una evidente crisis dentro del Ejecutivo”, en alusión a la prevista ausencia de Asián en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy y que finalmente ha sido pospuesta para el 4 de septiembre.
Además, el dirigente de NC-bc auguró que “previsiblemente” los diputados y senadores del PP, incluidos los representantes canarios, “votarán en contra” cuando la reforma llegue a las Cortes.
Campos valoró con cautela el acuerdo alcanzado a la espera de conocer el texto definitivo de la reforma y recordó que su formación ya defendió que la propuesta inicial suponía una mejora del sistema vigente y la anunciada ahora también, pero rechaza el “triunfalismo” de Clavijo, si bien apostilló que “todo lo que sirva para blindar aún más la separación de los recursos del REF de la financiación autonómica es una buena noticia”.
Andalucía ve “corrupción política” en el pacto de Canarias con el Estado
La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, vinculó ayer el acuerdo del gobierno de España con el Ejecutivo de Canarias (gracias al cual el Archipiélago recibirá 1.337 millones de euros de financiación adicional) “a la compra clara de voluntades y a una clarísima corrupción política”.
Dicha consejera declaró ayer que “en el Partido Popular no podemos aceptar bajo ningún concepto que el dinero de todos los españoles se use para comprar voluntades políticas, como es el caso de Cataluña y de Canarias, porque esta compra de una voluntad política es al final también pura corrupción”, en manifestaciones recogidas por el programa Canarias al cierre de la radio autonómica pública.
Para comprender mejor la gravedad de esta agresión dialéctica a la honorabilidad de los firmantes de dicho acuerdo (entre los que se encuentran el propio presidente autonómico del Archipiélago, Fernando Clavijo, y los ministros de Hacienda, Arcadi España, y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres), hay que tener en cuenta que Carolina España también ejerce como portavoz de la Junta de Andalucía, con lo cual sus palabras reflejan no solo su opinión sino la postura oficial del gobierno regional andaluz, que preside Juanma Moreno en coalición con el partido ultraderechista Vox.
Además, como quiera que el presidente Clavijo ha zanjado cualquier debate posible al sostener que este pacto refleja la voluntad de todo su gobierno con independencia de los partidos en que militen sus integrantes, las acusaciones de Carolina España que nos ocupan también señalan directamente a dos de sus compañeros de partido, como son el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, y la consejera regional de Hacienda, Matilde Asián.
Aunque la novedad radica en que ahora incluye a los máximos dirigentes autonómicos de Canarias, no es la primera vez que Carolina España recurre a trazo tan grueso para hablar sobre la propuesta de reforma de financiación autonómica, por cuanto ya el pasado día 10 se expresó en términos similares al sostener que la misma es “un tipo de corrupción política”, para luego añadir que este gesto del Gobierno hacia Cataluña obedecía “única y exclusivamente” a lograr “los votos necesarios para que Illa siga siendo el presidente de la Generalitat y para que el señor Sánchez siga siendo el presidente de España”.
En aquel entonces, la portavoz andaluza calificó de “atentado a la igualdad de todos los españoles” diseñar un modelo de financiación diferenciado para Cataluña que supone que “rompe por completo el principio de solidaridad entre todas las regiones”, para advertir de que “España necesita un nuevo sistema de financiación, pero para todas las comunidades autónomas”, una línea argumental que ha perdido mucho fuelle con el nuevo acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo estatal y el isleño.
Tanto Clavijo como los ministros Arcadi España y Torres realzaron el pasado lunes sin ambages lo que consideran un excelente trato para Canarias, por cuanto no solo implica esos citados 1.337 millones de euros más para financiar los recursos públicos del Archipiélago sino que al fin se contempla que los recursos propios del Régimen Económico y Fiscal (REF) no son parte de la financiación autonómica, tal y como se reconocía en nuestro ordenamiento jurídico, pero seguía siendo un constante obstáculo en las relaciones del Estado con las Islas durante todos estos años.
El acuerdo es tan satisfactorio que incluso resuelve los problemas por la compensación vinculada al antiguo Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE) al evitar que esos recursos pasen a ser de financiación ordinaria.