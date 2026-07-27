santa cruz

Indignación por el monumento a Franco en Tenerife: la Asociación de Memoria Histórica ve “un escándalo” el intento de blindaje de Santa Cruz

El grupo socialista y la ARMHT acusan al Ayuntamiento capitalino de usar los pactos de CC con el PP y Vox para blindar la escultura e intentar frenar la orden de retirada
Monumento a Franco, en la confluencia de la avenida Francisco la Roche con la Rambla. | Sergio Méndez
Monumento a Franco, en la confluencia de la avenida Francisco la Roche con la Rambla. | Sergio Méndez
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

El PSOE de Tenerife y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife (ARMHT) han acusado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de ejecutar una “maniobra” política para evitar la retirada del monumento a Franco.

Ambas denuncian que la decisión del Consistorio capitalino de tramitar la protección de la obra dentro del catálogo municipal responde a los pactos de Coalición Canaria (CC) con el Partido Popular y Vox.

El portavoz socialista en el Cabildo de Tenerife, Aarón Afonso, y la presidenta de la ARMHT, Mercedes Pérez Schwartz, sostienen que el expediente busca dilatar el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y suspender la orden de desmantelamiento dictada por el Ministerio de Memoria Democrática.

Noticias relacionadas
  1. Frenazo a la retirada del Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife: el Ayuntamiento estudia su protecciónFrenazo a la retirada del Monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife: el Ayuntamiento estudia su protección
  2. Franco en Santa CruzMulta de hasta 10.000 euros si no se retira el monumento a Franco

La propuesta municipal surge después de que el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias rechazara declarar el conjunto como Bien de Interés Cultural (BIC) por 16 votos en contra, una abstención y ningún voto a favor.

Rechazo frontal de las víctimas del franquismo

Desde la ARMHT califican de “escándalo” que el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico haya decidido incluir el conjunto escultórico en el catálogo de bienes protegidos. Según explica Pérez Schwartz, la obra no figuraba en el documento original expuesto a información pública, lo que ha generado malestar entre los colectivos de memoria de la Isla.

“Resulta lamentable que se use todo el aparato institucional para atacar la memoria de quienes sufrieron la persecución y la muerte”, subraya Pérez Schwartz, nieta del último alcalde republicano de la capital tinerfeña. La entidad ha pedido amparo al Gobierno de España para recibir asesoramiento jurídico frente a los recursos presentados por la administración local.

Freno institucional en el Cabildo y el Gobierno regional

El PSOE vincula esta estrategia al bloqueo parlamentario registrado la pasada semana en la corporación insular. CC rechazó respaldar una moción socialista que pedía finalizar el procedimiento autonómico sin catalogación protectora, aludiendo a que el asunto debía debatirse en el Consejo de Gobierno de Canarias. Sin embargo, los socialistas señalan que los representantes del Ejecutivo regional y del Cabildo en el órgano municipal votaron a favor de estudiar la protección local.

Afonso afirma que esta coincidencia demuestra una actuación coordinada entre las tres instituciones gobernadas por los nacionalistas para esquivar la legislación estatal. La escultura, obra del escultor Juan de Ávalos e inaugurada en 1966, conmemora el traslado del dictador desde el Archipiélago para iniciar el golpe de Estado de 1936.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas