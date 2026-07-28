Canarias recibirá 1.337 millones más tras el nuevo acuerdo con el Estado

Los gobiernos de Canarias y España han alcanzado un acuerdo que, por primera vez, deja el Régimen Económico y Fiscal (REF) fuera del bloque de financiación autonómica e incrementa en 1.337 millones de euros las cuantías que recibirá el Archipiélago, si se consigue aprobar el nuevo sistema que plantea el Ejecutivo central y que se llevará mañana, miércoles, al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Se trata de un acuerdo “altamente positivo” para el Archipiélago -dijo ayer el presidente canario, Fernando Clavijo- en el que se venía trabajando durante los últimos meses, “de manera discreta”, y que ha dado otros frutos importantes, como la flexibilización del uso del superávit, ampliando así la capacidad inversora de la Comunidad Autónoma; la materialización de transferencias estatales pendientes por importe de 196 millones de euros, que se aprobarán hoy en el Consejo de Ministros; y avances concretos en el Decreto Canarias, que ya vislumbra algunas concreciones.
Cuatro ejes importantes con los que se avanza en el cumplimiento de la denominada Agenda Canaria y que han dejado muy satisfecho al presidente Clavijo, que compareció ayer ante los medios flanqueado por los minstros de Hacienda, Arcadi España, y de Política Teritorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, para dar cuenta del final de una negociación con la que, según aseguró, “se hace justicia con Canarias”.
Arcadi España dijo, en este mismo sentido, que Canarias “no ha pedido cosas imposibles o que perjudiquen a otras comunidades autónomas. El presidente ha pedido que se atienda a unas singularidades dentro de un marco de razonabilidad y ahí es donde nos hemos entendido. Se ha hecho un ejercicio de diálogo constructivo y dentro de los márgenes de la realidad”, afirmó.
Por su parte, Ángel Víctor Torres aseguró que “dentro del seguimiento permanente de la Agenda Canaria hemos intensificado el trabajo estas últimas semanas para poder cerrar este acuerdo, que adelanta lo máximo posible las partidas que están pendientes de materializar este año para facilitar su gestión por parte del Ejecutivo autonómico y dar más margen de ejecución”.
Ángel Víctor Torres avanzó que hoy mismo se aprobarán en Consejo de Ministros varias de estas partidas relevantes para Canarias, entre las que destacó los 30 millones de euros para políticas de lucha contra la pobreza; 45 millones de euros para el Plan Integral de Empleo de Canarias; 23,1 millones para compensar los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Próximo; otros 53 millones de euros para actuaciones en el puerto de Granadilla (la autorización para un contrato de obras para el cierre del muelle de ribera) y 45 millones para el dique Reina Sofía, en el Puerto de La Luz y de Las Palmas.
Asimismo, anunció que se aprobará “un acuerdo para fortalecer el sector energético en Canarias, con actuaciones en varias islas”.
Fernando Clavijo señaló, al respecto, que el desbloqueo de estos recursos supone avanzar en el cumplimiento de compromisos pendientes con Canarias y subrayó que el Ejecutivo autonómico continuará trabajando para que el resto de partidas y asuntos abiertos puedan resolverse en los próximos meses. “Se trata de fondos para generar empleo, reforzar la atención a quienes más lo necesitan y avanzar en infraestructuras estratégicas para nuestro desarrollo”.
Sobre el acuerdo para la financiación autonómica, el presidente de Canarias explicó que elacuerdo alcanzado permitirá al Archipìélago disponer de más de 1.337 millones de euros adicionales entre los recursos derivados del nuevo msistema y los mecanismos complementarios previstos. Clavijo mostró su satisfacción porque se da respuesta a las peticiones canarias, ya fijadas por el Consejo Asesor del Presidente, de dejar fuera del sistema de financiación ordinaria el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) y porque queda resuelta y queda resuelta la compensación vinculada al antiguo IGTE, evitando que estos recursos vinculados a la singularidad canaria se integren en la financiación ordinaria de la Comunidad Autónoma.
“Se hace Justicia con Canarias”
“Este acuerdo es positivo y como tal, el Gobierno de Canarias, igual que hemos sido críticos en otras ocasiones, hoy tenemos que decir que las reivindicaciones han sido satisfechas por el Gobierno de España y que este acuerdo hace justicia con Canarias”, señaló el presidente, para añadir que “tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin se nos sitúa en la media”.
Así, Fernando Clavijo garatizó el voto favorable de Canarias al nuevo sistema de financiación autonómica que se llevará mañana, miércoles, al Consejo de Política Fiscal y Financiera, a pesar de la férrea oposición que el Partido Popular (PP) socio de Coalición Canaria (CC) en el Ejecutivo regional, mantiene en esta negociación del Estado con las comunidades autónomas.
De hecho, no será la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), la que dé el voto positivo del Archipiélago al Gobierno de España ya que, según fuentes del Ejecutivo canario, estará de vacaciones durante los próximos tres días, desde hoy hasta el próximo jueves. En su lugar, el presidente Clavijo enviará a su consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto (CC). Las vacaciones de la titular de Hacienda evitarán así la imagen de una consejera del Partido Popular votando en contra de las directrices dadas por la dirección nacional de su partido a sus representantes en las comunidades autónomas.
En este sentido, Fernando Clavijo dijo ayer que “la postura que ha quedado plasmada es la del Gobierno de Canarias en su integridad”, adelantada ya por el Consejo Asesor, al tiempo que afirmó que “no hay que mezclar la postura del Ejecutivo con la de los grupos políticos”.
“La vida de las personas mejora cuando los políticos de distinto signo de distinto color político acordamos y hoy es un día importante en ese sentido”, agregó el ministro de Hacienda.
Otro de los aspectos relevantes acordados ayer fue impulsar el Decreto Canarias, que se llevará al primer Consejo de Ministros tras el verano, más concrretamente, el 25 de agosto o el 1 de septiembre, informó el ministro Ángel Víctor Torres, que se centrará de manera prioritaria en dar respuesta a los compromisos más urgentes vinculados a la recuperación de La Palma.
Entre las medidas más improtantes destaca la bonificación del 60% del IRPF para los residentes en la Isla y una aportación de 100 millones de euros destinada a continuar impulsando la recuperación económica y social.
Fernando Clavijo insistió en que este avance no cierra la negociación sobre el resto de compromisos pendientes y que el Gobierno de Canarias continuará reclamando, entre otras cuestiones, los recursos para obras hidráulicas, la financiación adicional del Posei y las compensaciones derivadas de la atención a personas migrantes.
La ampliación de la capacidad inversora de la Comunidad Autónoma mediante una mayor flexibilidad en la utilización del superávit fue también parte del acuerdo cerrado ayer. De esta manera, el Gobierno de España atiende la petición de poder destinar los recursos a un abanico más amplio de inversiones, sin quedar limitado exclusivamente a las denominadas inversiones financieramente sostenibles.
Según explicó Clavijo, esta medida permitirá movilizar alrededor de 600 millones de euros y reforzar de forma significativa la capacidad de actuación de la Comunidad Autónoma en políticas e inversiones estratégicas para las ocho islas.