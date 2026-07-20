La Policía Nacional ha detenido en el Aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía a un hombre sobre el que pesaba una orden de búsqueda por un delito de homicidio en grado de tentativa.
El arresto se produjo a su llegada a la Isla en un vuelo procedente de Liverpool, Reino Unido.
Apuñalamiento en Adeje
Los hechos por los que se le buscaba se remontan a diciembre de 2025, cuando presuntamente atacó a un hombre con un arma blanca de grandes dimensiones en un complejo del municipio de Adeje.
La víctima sufrió graves heridas en zonas vitales, entre ellas el cuello, y logró salvar la vida gracias a la rápida intervención de un testigo que presenció la agresión.
Tras el apuñalamiento, el agresor huyó del lugar. Desde entonces, el Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional mantenía abierta una investigación coordinada con las autoridades judiciales para dar con su paradero.
Múltiples causas judiciales pendientes
Además de la causa abierta por tentativa de homicidio, sobre el detenido constaban diversas órdenes de búsqueda y causas judiciales pendientes por delitos de conducción temeraria, atentado a agentes de la autoridad y lesiones.
Los agentes del puesto fronterizo del Aeropuerto de Tenerife Sur interceptaron al sospechoso en los controles de llegada de los vuelos procedentes del extranjero. Tras comprobar su identidad y verificar las reclamaciones judiciales en vigor, procedieron a su inmediata detención y posterior puesta a disposición de la autoridad judicial competente.
La Policía pide apoyo ciudadano
Tras esta intervención en el sur de Tenerife, la Policía Nacional ha recordado la importancia de la colaboración ciudadana para localizar a fugitivos e investigar actividades delictivas.
El cuerpo policial recalca que cualquier persona puede facilitar información de forma totalmente anónima y confidencial a través del canal oficial habilitado en su página web (policia.es), dentro del apartado ‘Colabora‘.