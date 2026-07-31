HiperDino, la Fundación DinoSol y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sellan un acuerdo para destinar ayudas a las familias vulnerables

HiperDino, la Fundación DinoSol y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Políticas Sociales, han firmado esta semana un convenio de colaboración que permitirá reforzar la atención a personas y familias en situación de vulnerabilidad mediante la entrega de nuevas tarjetas básicas financiadas por la Fundación, ampliando así los recursos municipales destinados a responder a necesidades sociales urgentes.
El acuerdo da continuidad al sistema de tarjetas básicas que el Ayuntamiento utiliza para gestionar las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS) destinadas a alimentación e incorpora una mejora significativa, ya que la Fundación Canaria DinoSol canalizará la aportación equivalente al 3% de la facturación anual de estas tarjetas en forma de nuevas tarjetas destinadas a ampliar la atención social.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “este convenio demuestra que la colaboración entre las administraciones públicas y las entidades comprometidas con la responsabilidad social permite llegar más lejos y atender mejor a quienes más lo necesitan. Gracias a este acuerdo, el Ayuntamiento podrá contar con más recursos para responder con rapidez a situaciones de vulnerabilidad, sin que ello suponga un coste añadido para las arcas municipales”.
Desde la Fundación DinoSol, su presidenta, Davinia Domínguez puso en valor “la excelente colaboración entre la Fundación y el consistorio capitalino, la cual un año más ha vuelto a derivar en un modelo de planificación y de gestión de ayudas, efectivo y directo a las familias vulnerables del municipio, algo que tanto HiperDino como la Fundación tienen muy presente en todos y cada uno de los proyectos que desarrollamos, enfocados en garantizar el bienestar social de las familias con limitados recursos. Con este convenio volvemos a suscribir nuestro compromiso social como enseña canaria, con las personas que peor lo están pasando en nuestro Archipiélago y lo hacemos con un convenio con acciones tangibles y reales”.
Por su parte, la concejala de Políticas Sociales, Charín González, explicó que “el sistema de tarjetas básicas es una herramienta consolidada que ofrece a las personas beneficiarias autonomía y dignidad, ya que les permite realizar directamente la compra de alimentos y otros productos de primera necesidad en los supermercados”.
Además, añadió que “este convenio incorpora un importante valor añadido, porque las tarjetas adicionales que aporta la Fundación nos permitirán atender situaciones de emergencia social que requieren una respuesta inmediata, como aquellas personas que, por circunstancias administrativas, no pueden acceder de forma inmediata a una prestación económica de asistencia social”.
En la firma del convenio estuvieron presentes el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; la concejala de Políticas Sociales, Charín González; la presidenta de la Fundación Canaria Dinosol, Davinia Domínguez; y el director de Proyectos de la Fundación Canaria Dinosol, Fernando Cruz.
Desde 2022, el Ayuntamiento utiliza las tarjetas básicas como procedimiento para el abono indirecto de las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS) destinadas a cubrir necesidades básicas de subsistencia. A través de este sistema, las personas beneficiarias pueden realizar directamente la compra de alimentos y productos esenciales en establecimientos DinoSol, garantizando una respuesta ágil y normalizada a las situaciones de necesidad. El convenio formaliza ahora la participación de la Fundación Canaria DinoSol como entidad encargada de canalizar la aportación adicional comprometida por la empresa.
Sobre HiperDino
HiperDino es, desde 1985 y con capital netamente canario, la cadena líder en las Islas Canarias, creando más de 10.000 empleos directos. Su política de precios bajos y competitivos, junto con una variada oferta de referencias de primeras marcas y productos frescos de calidad, ha sido clave en su crecimiento constante.
Esta estrategia le ha permitido, a finales de 2024, expandir su presencia hasta Mallorca, en las Islas Baleares, continuando así su trayectoria de expansión y éxito. En la actualidad, su red incluye más de 293 tiendas en ambas comunidades autónomas y opera bajo las enseñas HiperDino, SuperDino e HiperDino Express. Cuenta con cuatro centros logísticos, una dark store y una red de tiendas adaptadas a la preparación de pedidos online. Además, y fruto de su alianza con bp, dispone de 38 establecimientos DinoShop en régimen de franquicia.
A través de la Fundación DinoSol, apoya a sus trabajadores e impulsa programas que benefician a las comunidades en las que opera.