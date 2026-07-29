La Sinfónica de Tenerife reúne a cerca de 65.000 personas en su temporada

La Sinfónica de Tenerife cerró la temporada 2025-2026 con aumento de público, diversificación de la actividad y el impulso a su presencia internacional. La formación del Cabildo reunió a cerca de 65.000 personas, el 11% más que en el ejercicio anterior, a través de más de 90 actividades, y consolidó su número de abonados, con un incremento del 38%.
CRECIMIENTO CONSOLIDADO
El consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, indica que la temporada confirma “la consolidación del crecimiento experimentado en los últimos años por un proyecto que cada vez conecta con más personas y refuerza el papel de la Sinfónica como una institución pública abierta a toda la ciudadanía”.
La presencia de esas casi 65.000 personas tuvo lugar en conciertos de abono, propuestas extraordinarias, programas educativos y sociales, ciclos de cámara y colaboraciones con festivales e instituciones. La cifra supone alrededor de 6.600 personas más que en 2024-2025.
Los conciertos de abono y familiares congregaron a alrededor de 27.200 espectadores, el 15% más. La programación de abono registró tres fechas con todas las localidades vendidas y otras cuatro con una ocupación superior al 90%. A esta cifra se suman 8.300 escolares de los conciertos didácticos, 16.450 asistentes a los extraordinarios y miles de personas que disfrutaron de la actividad de la orquesta en ciclos de cámara, programas universitarios y comunitarios, así como en colaboraciones con festivales e instituciones culturales de dentro y fuera de Tenerife.
CONCERTGEBOUW
Entre los hitos que menciona el Cabildo figura el debut de la Sinfónica en el Concertgebouw de Ámsterdam, el anuncio de su regreso al Auditorio Nacional de Música de Madrid en 2027 y la consolidación de su actividad en distintos municipios de la Isla.
Los conciertos escolares y familiares, el programa Música Abierta, desarrollado en hospitales, centros sociosanitarios y otros espacios comunitarios, el ciclo universitario A FULL con la Sinfónica, las actuaciones de Cámara en la Fundación y la consolidación de la Lanzadera Sinfónica, el servicio gratuito de transporte en colaboración con Titsa, forman parte de un ecosistema de iniciativas que refuerza el compromiso de la formación con la accesibilidad, la mediación cultural y la creación de nuevos públicos.
LA NUEVA TEMPORADA
Concluida la temporada 2025-2026, la Sinfónica prepara ya Libertad o destino, la nueva programación de abono que se desarrollará entre septiembre de 2026 y junio de 2027. La campaña de venta de abonos continúa abierta, al igual que la adquisición de entradas para los distintos conciertos.
Con 18 programas de abono y 20 conciertos, grandes figuras internacionales y nuevas obras de creación contemporánea, Libertad o destino da continuidad al crecimiento artístico, social y territorial de la formación. Toda la información sobre modalidades de abono, entradas y programación está disponible en el sitio web www.sinfonicadetenerife.es.