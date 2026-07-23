Liberan en el aeropuerto Tenerife Norte a una menor de 14 años cuando iba a ser llevada a Italia para un matrimonio forzoso

La Policía Nacional ha detenido a tres personas por un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzoso y ha liberado en Tenerife a una menor de 14 años. La joven iba a ser trasladada al extranjero para casarse contra su voluntad con un hombre residente en Italia que había pagado una dote a la familia.
La operación policial culminó tras la interceptación de la joven en el aeropuerto Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna y el posterior arresto del comprador en Italia, que ya ha ingresado en prisión a la espera de su extradición a España.
Interceptada en el aeropuerto Tenerife Norte con documentación falsa
La investigación comenzó cuando la Policía Nacional detectó en el aeropuerto de Los Rodeos a un varón que acompañaba a la menor de 14 años. La joven portaba un pasaporte perteneciente a otra mujer seis años mayor que ella, facilitado por un tercer implicado encargado de proveer la falsificación documental.
La menor residía en un centro de acogida de Tenerife, cuyos responsables habían denunciado previamente su desaparición. Las alarmas saltaron en las instalaciones cuando varios internos alertaron a los tutores de que habían visto a la joven junto a un hombre en una parada de autobús cercana a la residencia.
Pagó la dote a la familia y organizó el traslado
Tras la intervención en el aeródromo tinerfeño, el testimonio de la víctima permitió a los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras reconstruir la trama. La menor recibía amenazas continuadas desde Italia por parte del hombre que pretendía casarse con ella.
El comprador había pagado una dote económica a la familia de la menor para que ejercieran presión sobre la víctima. Asimismo, contrató al varón interceptado en el aeropuerto tinerfeño para encargarse de la custodia y el traslado logístico de la joven hasta territorio italiano. En el arresto del aeropuerto se intervinieron teléfonos móviles y documentación clave para el desarrollo de la causa.
Cooperación internacional y dos ingresos en prisión
La investigación judicial derivó en la detención en Italia del presunto comprador de la menor gracias a los mecanismos de cooperación judicial internacional. La autoridad judicial competente decretó su ingreso en prisión preventiva mientras se tramita la orden de extradición a España.
El facilitador del traslado interceptado en la Isla también ha ingresado en prisión provisional. La Policía Nacional recuerda que la ciudadanía puede colaborar de forma confidencial contra la trata de personas mediante el teléfono gratuito 900 10 50 90 o el correo electrónico