Cazado a 102 km/h en una calle de Santa Cruz limitada a 30: las multas a las que se enfrenta el motorista

Un joven de 24 años se enfrenta a un delito contra la seguridad vial tras ser detectado por un radar de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife cuando circulaba con una motocicleta a 102 kilómetros por hora en la calle Pedro Suárez Hernández.
La vía en la que fue captado el vehículo tiene la velocidad limitada a 30 kilómetros por hora, por lo que el conductor triplicó con creces el margen permitido.
El servicio de radar del grupo de Atestados del cuerpo municipal detectó la infracción durante un control de velocidad rutinario.
Tras identificar al motorista, de iniciales L.F.L., los agentes comprobaron que el joven no figuraba como titular de la motocicleta que conducía en ese momento.
Control de velocidad en una vía limitada a 30 km/h
El suceso se produjo en horario vespertino, a las 17:40 horas del pasado miércoles 8 de julio, en la calle Pedro Suárez Hernández, una de las arterias del municipio santacrucero sujetas a vigilancia periódica.
El cinemómetro de la unidad policial registró la velocidad exacta del vehículo al paso por el punto de verificación.
Superar en más de 60 kilómetros por hora el límite establecido en una vía urbana está tipificado como delito en el Código Penal. Por este motivo, el personal de Atestados procedió a la instrucción de las correspondientes diligencias judiciales contra el implicado.
Puntos de radar a petición de los vecinos de Santa Cruz
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife mantiene un calendario de controles en el municipio que responde a criterios prefijados de seguridad vial. Estas inspecciones priorizan las zonas con elevado tránsito de peatones, los entornos escolares y los tramos donde se registra una mayor concentración de infracciones por exceso de velocidad.
Junto a la planificación habitual, el servicio de radar incorpora ubicaciones de forma periódica para atender las demandas planteadas por los vecinos, las oficinas de los distritos o distintas instituciones públicas de la Isla.
Las sanciones por exceso de velocidad en vía urbana
La normativa de tráfico en España clasifica los excesos de velocidad en función del margen en el que se supere el límite fijado para la vía.
En el caso de calles urbanas limitadas a 30 km/h, como la calle Pedro Suárez Hernández de Santa Cruz de Tenerife, la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y el Código Penal establecen la siguiente escala de sanciones:
- Infracción grave (hasta 50 km/h): Circular entre 31 km/h y 50 km/h en una vía de 30 km/h conlleva una multa económica de 100 euros, sin detracción de puntos del carné de conducir.
- Infracción grave con pérdida de puntos (de 51 km/h a 70 km/h): Alcanzar velocidades de entre 51 km/h y 60 km/h supone una sanción de 300 euros y la pérdida de 2 puntos. Si se circula entre 61 km/h y 70 km/h, la multa asciende a 400 euros y 4 puntos.
- Infracción muy grave (de 71 km/h a 90 km/h): Superar los 71 km/h en un tramo de 30 km/h se considera infracción muy grave. Las sanciones oscilan entre los 500 euros y 6 puntos (hasta 80 km/h) y los 600 euros y 6 puntos (hasta 90 km/h).
- Delito penal (a partir de 91 km/h): El artículo 379.1 del Código Penal tipifica como delito circular a una velocidad superior en 60 km/h al límite permitido en vía urbana (es decir, a partir de 90 km/h en calles de 30 km/h).
Al haber sido detectado a 102 km/h, el motorista investigado en la capital tinerfeña superó en 72 km/h el margen legal.
Por ello, la intervención policial pasó de la vía administrativa a la vía penal, expuesto a penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor entre uno y cuatro años.