Nathy Peluso se queda sin cantar por la visita del Papa pero se enamora de una famosa playa de Tenerife

Nathy Peluso pasó por Tenerife aunque finalmente no llegó a actuar en el Tenerife Music Festival 2026.
La cantante argentina, que figuraba en el cartel de la jornada del viernes 12 de junio, compartió en sus redes sociales imágenes desde la playa de La Tejita, en el sur de la Isla.
La artista tenía previsto subirse al escenario del festival en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, pero esa jornada fue suspendida por motivos organizativos y de seguridad relacionados con la visita del papa León XIV a Tenerife.
La cancelación impidió que se celebraran las actuaciones programadas para ese día.
Pese a no actuar, Nathy Peluso aprovechó su estancia en la Isla y mostró a sus seguidores parte de su paso por Tenerife.
En las imágenes difundidas aparece en La Tejita, una de las playas más conocidas de Granadilla de Abona y uno de los paisajes más reconocibles del sur tinerfeño.