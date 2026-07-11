Salvamento auxilia a un cayuco escorado con 131 ocupantes cerca de El Hierro

Salvamento Marítimo auxilió ayer a los 131 ocupantes de un cayuco que ha llegado a la isla de El Hierro muy escorado a estribor y con las personas a bordo bastante nerviosas.
Finalmente, los ocupantes del cayuco fueron desembarcados y atendidos por los servicios sanitarios en el muelle de La Restinga, desde donde siete de ellos fueron trasladados al Hospital insular. Se habían quedado sin agua ni comida en los últimos dos días de travesía, según han relatado a las autoridades tras su desembarco.
El cayuco fue detectado por un radar de la Guardia Civil a las 9:00 horas a unas cinco millas de la costa y la embarcación Salvamar Navia, que salió a su encuentro, confirmó el avistamiento a las 9.24 horas. La tripulación de la Salvamar observó que el cayuco tenía una importante escora a estribor con una altura mínima del casco sobre el agua, de modo que las personas a bordo estaban muy agitadas.
Por razones de seguridad se movilizó también a la Salvamar Diphda en apoyo a la tripulación de la Navia, que finalmente escoltó al cayuco hasta el puerto de La Restinga.
Según la información recabada de los servicios sanitarios y de emergencia, las 131 personas son de origen subsahariano, todos varones, y entre viajaban 18 menores de edad.
Relataron que llegaron tras una travesía de siete días desde Brufut (Gambia) y proceden de Gambia, Senegal, Malí, Guinea-Conakry, Guinea-Bisau y Burkina Faso.
Cabe recordar que en la jornada de ayer llegó otra embarcación 95 personas a El Hierro. La embarcación de Salvamento Marítimo Salvamar Diphda remolcó hasta La Restinga un cayuco con 95 personas a bordo que fue avistado cuando navegaba a unas 11 millas náuticas al sureste de la isla. Ninguna de las personas que viajaba a bordo del cayuco necesitó ser trasladada al Hospital Insular para su atención médica.
Se trata de 95 personas de origen subsahariano y entre ellas se encuentra una mujer y un menor, todos en aparente buen estado de salud. Según el relato de los migrantes, estos habrían realizado una travesía de 7 días desde Mbour (Senegal) y a bordo de la embarcación viajaban personas de dicho país, Gambia, Guinea-Conakry y Guinea-Bisau.
Lanzarote
Por otro lado, nueve inmigrantes llegaron por sus propios medios a primera hora de ayer de una patera que llegó a la costa de Guatiza, en Lanzarote, según informó el Consorcio de Emergencias.
Ocho ocupantes de la embarcación, de origen magrebí, fueron asistidos tanto por efectivos de emergencias como por los propios vecinos de la urbanización Los Cocoteros, en Teguise. Los migrantes, entre los que figuraban siete hombres y una mujer, se encuentran en aparente buen estado de salud.
Mientras que la otra persona que viajó -que podría tratarse del patrón- huyó del lugar tras finalizar el desembarco. Efectivos del Consorcio intentaron localizar a este ocupante desaparecido, acercándose hasta el lugar en el que se produjo el desembarco, pero no lo encontraron, ni tampoco la embarcación en la que habían llegado hasta la costa lanzaroteña.