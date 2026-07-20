Todo lo que se sabe sobre el mortal accidente con la hélice de un barco en La Palma

Un hombre de 77 años, vecino de Los Llanos de Aridane y natural de Garafía, ha fallecido en la tarde de este domingo tras sufrir un trágico accidente marítimo en aguas de la costa oeste de La Palma.
La víctima se encontraba faenando a bordo de la embarcación en la que trabajaba cuando cayó al mar y fue arrollada por la hélice del motor, quedando atrapada bajo la nave.
Complejo rescate del GEAS
El suceso se produjo en la franja costera comprendida entre los municipios de Tijarafe y Puntagorda.
Según ha informado Televisión Canaria, el fallecido era un aficionado a la pesca que solía salir a navegar de forma recreativa con frecuencia por este entorno.
Tras la alerta recibida en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, se movilizó un dispositivo de rescate en el que intervinieron un helicóptero del Grupo de Emergencias y Seguridad (GES), bomberos del parque de La Laguna y unidades de la Guardia Civil.
Dado que el cadáver quedó enganchado bajo la embarcación de recreo, agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) del Instituto Armado se sumergieron para liberar el cuerpo.
Posteriormente, la Salvamar de Salvamento Marítimo trasladó el cadáver hasta el Puerto de Tazacorte. Desde allí fue derivado al Hospital Universitario de La Palma para la realización de la correspondiente autopsia.
Qué se sabe de la investigación
Las causas concretas que provocaron la caída del hombre al agua continúan siendo desconocidas. El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil ha asumido las diligencias e inspecciones técnicas para esclarecer el siniestro.
Durante el operativo, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tuvo que atender en el lugar al patrón de la nave, quien sufrió una fuerte crisis de ansiedad tras el suceso.
La embarcación implicada también fue remolcada al Puerto de Tazacorte para quedar a disposición de las autoridades judiciales.