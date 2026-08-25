Un hombre se debate entre la vida y la muerte tras sufrir un accidente en Tenerife

Un hombre de 37 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente en Tenerife durante la tarde de este lunes. El motorista chocó con un turismo en La Guancha y salió despedido por el impacto. Los servicios de emergencia lo estabilizaron y evacuaron en helicóptero al Hospital Universitario de Canarias.
Accidente en Tenerife: un motorista sale despedido tras chocar con un turismo
El siniestro tuvo lugar durante la tarde de este lunes en la Carretera de La Balsa de La Tabona, dentro del municipio de La Guancha, en Tenerife.
Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, el motorista sufrió un fuerte impacto contra un turismo y salió despedido como consecuencia de la colisión.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que atendieron al afectado. El hombre presentaba politraumatismos de carácter grave.
Los sanitarios procedieron a estabilizarlo antes de trasladarlo en ambulancia hasta el campo de fútbol de la zona, donde había tomado tierra un helicóptero medicalizado.
Evacuado en helicóptero al Hospital Universitario de Canarias
Una vez estabilizado, el motorista fue evacuado por vía aérea hasta la helisuperficie del Hospital Universitario de Canarias (HUC).
El herido ingresó en el centro hospitalario en estado crítico, donde permanece como consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente.
Los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife también intervinieron para realizar las gestiones necesarias y garantizar la seguridad durante la toma del helicóptero medicalizado.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo del atestado para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.