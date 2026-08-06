El aliviadero de emergencia del barranco de Troya, en prórroga

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó ayer la resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental por la que se somete a información pública el expediente de prórroga de la autorización de vertido desde tierra al mar y la solicitud de concesión de ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre vinculadas al aliviadero de emergencia de la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) del barranco de Troya.
La infraestructura forma parte del sistema territorial de saneamiento compartido entre los municipios de Arona y Adeje, reconocido como tal en el Plan Hidrológico de Tenerife vigente.
La estación fue construida en los años 90, y recoge las aguas residuales de la zona de Playa de las Américas comprendida entre la autopista y el litoral, y las impulsa hacia la estación de tratamiento de la zona antes de su derivación a la depuradora comarcal de El Vallito.
El aliviadero cuya autorización se prorroga es un mecanismo de seguridad que solo entraría en funcionamiento en el supuesto de episodios de lluvia intensa, cuando el caudal, se estima, “supera la capacidad de bombeo ordinaria de la instalación”.
Según los cálculos incluidos en el proyecto, la conducción puede derivar hasta 153 litros por segundo de una mezcla de agua residual y pluvial, previamente desbastada por un sistema de rejas, directamente al mar.
Una autorización que arranca en 2003
El tramo final del aliviadero, punto de donde salen los vertidos, se encuentra próximo a zonas de baño de las playas de El Bobo y de Troya I y II y, a su vez, dentro de la Zona de Especial Conservación Sebadales del Sur de Tenerife.
El expediente que ahora entra en su fase final se remonta más de dos décadas atrás.
El CIATF aceptó en enero de 2003 el pliego de condiciones para llevar a cabo el vertido a través del aliviadero, autorización que fue renovada por un periodo de diez años mediante la Resolución nº 269 de la Viceconsejería de Medio Ambiente, de 13 de mayo de 2014. Esa prórroga acababa, por tanto, en la primavera de 2024.
Anticipándose a ese vencimiento, el CIATF presentó el 10 de noviembre de 2023 la documentación para solicitar una nueva prórroga, antes de que expirase la autorización de 2014, la cual permanece bajo la resolución del expediente actualmente en información pública.
El Gobierno de Canarias registró el inicio formal del expediente el 27 de noviembre de ese año.
Desde entonces, la tramitación se ha ido demorando por razones burocráticas y tras sucesivos requerimientos por parte de la Administración autonómica. El CIATF formalizó la solicitud expresa de prórroga el 19 de diciembre de 2024, y remitió la documentación técnica ampliada, tras un primer requerimiento de subsanación, en noviembre de 2025. Un nuevo requerimiento de aclaraciones, fechado el 13 de marzo de este año y centrado en aspectos económicos, fue respondido parcialmente en mayo y completado de forma definitiva el pasado 24 de junio, cuando el organismo insular trasladó al Gobierno regional la documentación pendiente, incluida la estimación de costes de explotación del aliviadero.
La solicitud incluye además la petición de concesión para ocupar cerca de 426 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, superficie sobre la que discurre la conducción soterrada del aliviadero hasta su punto de vertido, más allá del dique existente en el entorno del barranco.
OTROS SIETE ALIVIADEROS
Los planos incorporados al expediente identifican, a lo largo del tramo costero que une Costa Adeje con Los Cristianos, otros siete aliviaderos de emergencia asociados a las estaciones de bombeo de Costamar (Arona), Salinas, Playa de Troya, Pueblo Canario, Torviscas, El Camisón y El Puerto, en Las Vistas.