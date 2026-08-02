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Conato de incendio en un barranco de Santa Cruz: alertan de una gran columna de humo

Los servicios de emergencia continúan actuando en el lugar
Humo en la Avenida Venezuela, Santa Cruz. DA
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Un incendio se ha declarado durante la tarde de este domingo en la zona del Barranco de Santos, a la altura de la rotonda de la avenida de Venezuela, en Santa Cruz de Tenerife.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Tenerife, Policía Local y Policía Nacional, que trabajan en la zona para controlar las llamas y garantizar la seguridad.

En un vídeo compartido con DIARIO DE AVISOS se aprecia una larga y densa columna de humo negro elevándose desde el barranco, visible desde distintos puntos de la capital tinerfeña.

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El origen del fuego se trata de restos de vegetación. Los servicios de emergencia continúan actuando en el lugar.

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