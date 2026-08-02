Conato de incendio en un barranco de Santa Cruz: alertan de una gran columna de humo

Un incendio se ha declarado durante la tarde de este domingo en la zona del Barranco de Santos, a la altura de la rotonda de la avenida de Venezuela, en Santa Cruz de Tenerife.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Tenerife, Policía Local y Policía Nacional, que trabajan en la zona para controlar las llamas y garantizar la seguridad.
En un vídeo compartido con DIARIO DE AVISOS se aprecia una larga y densa columna de humo negro elevándose desde el barranco, visible desde distintos puntos de la capital tinerfeña.
El origen del fuego se trata de restos de vegetación. Los servicios de emergencia continúan actuando en el lugar.
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