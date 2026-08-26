El Boncho Tour regresa a Bajamar con su oferta musical y gastronómica

Bajamar se prepara para despedir el verano con una nueva edición de Bajamar Endless Summer, una cita que este sábado 29 lleva hasta las piscinas naturales del núcleo lagunero una nueva parada del Boncho Tour. La jornada, con entrada gratuita, se desarrolla entre las 14.00 y las 00.00 horas y volverá a combinar música, gastronomía, cerveza y ocio en uno de los parajes costeros más singulares de Tenerife.
La séptima edición del encuentro vuelve a proponer una jornada pensada para disfrutar del verano al aire libre, con la programación musical como uno de sus principales atractivos. A las 14.00 horas, las sesiones de Beligmp abren una jornada que continuará con Beat Creator, Las Mellizas y We Are Trash, antes de que La Maldita ponga el broche final entre las 22.00 y las 00.00 horas.
La cita se completa con una amplia oferta gastronómica, cervezas y mojitos, además de espacios pensados para diferentes preferencias alimentarias, con puesto sin gluten, opciones veganas y una zona dulce. El Boncho Tour vuelve a plantear una experiencia que va más allá de la música para reunir gastronomía y ocio en torno a un encuentro abierto y de carácter gratuito, incluyendo en esta ocasión un mercado de artesanía. Además, su compromiso con el cuidado del entorno se plasma el domingo con una acción de limpieza de costas junto al comando de Cerveza Dorada Por un Boncho Limpito.