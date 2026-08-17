El FIC 2026 va a celebrar en 12 municipios sus dos décadas de ‘clown’ y circo

El Festival Internacional Clownbaret (FIC) celebra 20 años de clown y circo con una edición muy especial que recorrerá 12 municipios de las Islas para desarrollar 74 funciones y otras actividades. El FIC 2026 se celebra del 30 de septiembre al 25 de octubre y reúne a 17 compañías y artistas locales, nacionales e internacionales, entre los que se encuentran grandes referentes como Peter Shub, Compagnie La Liberté, Paul Morocco, Peter Ercolano, Spanish Circus, La Buffa y Wilbur, entre muchos otros.
Esta edición llega con un cartel firmado por María Pulido, directora de arte y artista de animación que ha participado en destacados proyectos como el film Mariposas negras (David Baute, 2024), ganador del Goya a la mejor película de animación en 2025, que recientemente ha estrenado el corto Tsunami, que ha escrito y dirigido.
“Para celebrar los 20 años del festival -explica su director artístico, Brian Rodríguez- hemos acudido a la imagen más clásica del clown, a modo de ilustración naif, como representación de la esencia del FIC”. Entre las propuestas destaca el Cabaret FIC-XX años, en el Teatro Leal de La Laguna, y el taller de clown de Peter Shub, que se va a desarrollar en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife.
Dos décadas después de su creación, el FIC mantiene el espíritu con el que comenzó y ha ampliado su mirada hacia las distintas disciplinas y lenguajes, que lo han convertido en un espacio de encuentro entre artistas, creadores y públicos y en una cita prioritaria con las artes circenses en Canarias.
LOCALIDADES
El festival ya ha puesto a la venta las localidades para el Cabaret FIC-XX años, que se celebra el sábado 3 de octubre (20.30 horas) en el teatro lagunero. Las localidades se pueden adquirir a través de la plataforma digital Tickety.es.
La propuesta reunirá sobre el escenario a Peter Shub, Peter Ercolano, Wilbur, José Luis Redondo y La Churry. El público podrá disfrutar de una noche en la que diferentes lenguajes del payaso comparten escenario para festejar la trayectoria de una iniciativa que ha hecho del encuentro y de la cercanía con el público una de sus principales señas de identidad.
‘MAKE THEM LAUGH’
El FIC 2026 abre también las inscripciones para Make Them Laugh, un taller intensivo de clown y comedia impartido por Peter Shub, uno de los grandes referentes internacionales de esta disciplina. Se desarrollará los días 6, 7 y 8 de octubre, de 17.00 a 21.00 horas, en el Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife, y tendrá una duración total de 12 horas.
A través del juego, la improvisación y el trabajo práctico, Shub propone explorar herramientas fundamentales de la creación cómica y del clown, como la presencia escénica, el ritmo, la escucha, la observación, la improvisación, la comedia física y la construcción de situaciones y gags. El taller está dirigido a mayores de 18 años y las inscripciones ya están abiertas en Tickety.es.
El Festival Internacional Clownbaret (FIC) cuenta con la participación del Gobierno regional y su Instituto Canario de Desarrollo Cultural, el Cabildo de Tenerife, el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Ministerio de Cultura y los ayuntamientos de Adeje y La Laguna. Además, colaboran en la muestra Cajasiete y los ayuntamientos de Guía de Isora, Santiago del Teide, Los Realejos, Tacoronte, Icod de los Vinos, Tegueste y Agüimes. El FIC está organizado y dirigido por Lasal Producciones y Clownbaret.