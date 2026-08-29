cultura

El ‘Lavaderos Live Music’ se despide por este año con una gran fiesta del ‘rock’

El concierto número 101 del ciclo musical de la capital tinerfeña reúne este sábado a los grupos Whiskería Lili, Mono Sapiens y Escaldón de Golfos, junto a los DJ Chary Lou y Toni LaCalle
Escaldón de Golfos actúa hoy en la clausura de la décima edición del ‘Lavaderos Live Music’. / Camilo Martín
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El ciclo Lavaderos Live Music pone este sábado (18.00 horas) el broche final a su décima edición con el Concierto Conmemorativo Número 101. La propuesta musical en la sala de arte de Santa Cruz de Tenerife (trasera del Hotel Mencey), que va a estar dedicada al rock, reúne sobre el escenario a Whiskería Lili, Mono Sapiens y Escaldón de Golfos, además de contar con las sesiones de los DJ Chary Lou y Toni LaCalle.

Lavaderos Live Music es una iniciativa promovida por la Concejalía del Distrito Centro-Ifara del Ayuntamiento capitalino, con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura y de las firmas Dorada Especial y Aguaria. La producción corre a cargo de Makaron Gestión y Proyectos Culturales.

LAS BANDAS

Whiskería Lili, Mono Sapiens y Escaldón de Golfos son tres formaciones vinculadas a la escena musical tinerfeña que proponen hoy en la Sala de Arte Los Lavaderos diferentes aproximaciones al rock y a la música en directo. Las tres bandas aportarán al concierto una propuesta de carácter directo y enérgico, en línea con el espíritu festivo con el que se ha querido cerrar esta décima edición. La jornada tendrá además continuidad entre las actuaciones con las sesiones de Chary Lou DJ y Toni LaCalle, que serán los encargados de acompañar las transiciones entre grupo y grupo.

“El Lavaderos Live Music ha demostrado que una programación cultural puede consolidarse cuando combina calidad, diversidad y cercanía con el público”, destaca el alcalde, José Manuel Bermúdez. “Hemos conseguido mantener una propuesta estable en un espacio singular de Santa Cruz y convertir Los Lavaderos en un punto de encuentro para la música, los artistas y la ciudadanía”, agrega.

CONSOLIDACIÓN

“Esta décima edición ha sido especialmente importante -pone Bermúdez de relieve- porque nos ha permitido celebrar una trayectoria que ya forma parte de la programación cultural de la ciudad. Haber alcanzado los 100 conciertos y cerrar ahora con el número 101 es una muestra de la capacidad de Santa Cruz para generar y mantener iniciativas culturales que tienen identidad propia y que cuentan con el respaldo de los vecinos y de quienes se acercan desde otros puntos de Tenerife”.

Cartel del ciclo musical que concluye hoy. / DA

“El concierto número 100 del pasado jueves fue una noche muy especial -indica Purificación Dávila, concejala del Distrito Centro-Ifara-, porque permitió celebrar los 10 años del ciclo recuperando además una pequeña historia vinculada a Los Lavaderos y a la Virgen de Fátima, que acompaña a este espacio desde hace décadas. Fue una celebración pensada desde la identidad del barrio y desde el espíritu del ciclo”.

“Ahora queremos cerrar esta décima edición -añade Dávila- con una propuesta diferente, llevando el rock al escenario de Los Lavaderos y dando protagonismo a tres formaciones que convertirán la propuesta en una gran celebración musical. El concierto número 101 será el broche a una programación que durante este verano ha recorrido diferentes estilos y que ha demostrado, una vez más, que este espacio tiene capacidad para acoger propuestas muy diversas y para reunir a públicos distintos”.

“Han sido 10 años de música, de encuentros y de participación, pero también 10 años en los que el público ha hecho suyo este ciclo. Las colas, la asistencia y la fidelidad que hemos visto durante todo este tiempo son la mejor demostración de que Lavaderos Live Music ha conseguido construir una relación especial con la ciudadanía”, resalta.

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