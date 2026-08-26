El Septeto Santiaguero mostrará 30 años de son en el Teatro Leal de La Laguna

Más de treinta años de escenarios, once producciones discográficas, dos Latin Grammy y una historia íntimamente ligada a una de las ciudades esenciales para comprender la música cubana. El Septeto Santiaguero llega el 5 de septiembre (20.00 horas) al Teatro Leal de La Laguna con un concierto que propone un viaje hasta las raíces del son y, al mismo tiempo, demuestra por qué esta música continúa viva. Las entradas ya están la venta en la taquilla y en la web del teatro.
LA ESENCIA
Fundado el 2 de febrero de 1995 en Santiago de Cuba y dirigido desde sus orígenes por el tresero Fernando Dewar, el Septeto Santiaguero surge a partir de Melodías de Ayer, histórica formación vinculada a la Casa de la Trova de Santiago. Desde entonces, el grupo ha desarrollado una trayectoria marcada por una idea fundamental: preservar la esencia de la música tradicional cubana sin convertirla en una pieza de museo.
Son, guaracha, bolero y otros géneros conviven en un repertorio concebido tanto para el melómano como para el bailador, transmitido con la energía de una formación que conecta ese patrimonio musical con distintas generaciones. En estos tres decenios, ha llevado la música de Santiago de Cuba a escenarios de Europa, América y Asia, y ha compartido proyectos con figuras de la música latina como Rubén Blades, Oscar D’León, Omara Portuondo, José Alberto el Canario, Eliades Ochoa y Aymée Nuviola.
‘NO QUIERO LLANTO’
Uno de los puntos de inflexión llegó en 2015 con No quiero llanto. Tributo a Los Compadres, realizado junto a José Alberto el Canario. Obtuvo el Latin Grammy al mejor álbum tropical tradicional y fue posteriormente nominado al Grammy estadounidense como mejor álbum tropical latino.
Tres años después, el Septeto Santiaguero volvió a conquistar el Latin Grammy al mejor álbum tropical tradicional con A mí qué. Tributo a los clásicos cubanos, consolidándose de manera definitiva como una de las formaciones fundamentales en la conservación y proyección internacional del patrimonio musical cubano.
Su más reciente producción discográfica, Y sigo pa’lante, publicada en 2022, volvió a situar a la agrupación entre las grandes referencias de la música tropical al recibir una nueva candidatura al Latin Grammy al año siguiente. El álbum cuenta con colaboraciones de músicos como el citado José Alberto el Canario, Mayito Rivera, Alain Pérez, Pancho Amat, Maikel Dinza y representantes de dos instituciones esenciales de la cultura popular oriental cubana: el Changüí de Guantánamo y la Conga de Los Hoyos.