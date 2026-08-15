El XIV Tenerife Jazz Camp reúne en Garachico a artistas y estudiantes

Garachico vuelve a convertirse a partir de este lunes, 17 de agosto, en punto de encuentro para estudiantes y profesionales del jazz y la música moderna con el XIV Seminario Internacional Tenerife Jazz Camp, una iniciativa de Jazzin’ The Island Producciones consolidada como una de las principales citas formativas del calendario musical de Canarias.
Surgido en 2011 como el primer Seminario de Jazz y Música Moderna de Canarias, el proyecto evolucionó cuatro años después, hasta convertirse en el primer campus de esta características en las Islas. El Tenerife Jazz Camp se presenta como una residencia artística y espacio de formación, creación e investigación musical, abierto a participantes de todas las edades y con una programación complementaria dirigida al público en general.
Durante su desarrollo, Garachico acoge una agenda que combina clases magistrales, grupales, conciertos y jam sessions, además del tradicional concierto de presentación, protagonizado por el equipo docente, y el de clausura, el viernes 21, en el que los propios alumnos mostrarán el resultado del trabajo desarrollado durante la residencia artística.
APRENDIZAJE Y PROCESOS CREATIVOS
Uno de los principales valores del Tenerife Jazz Camp reside en la posibilidad de que los participantes compartan aprendizaje, experiencias y procesos creativos con músicos y docentes de reconocido prestigio local, nacional e internacional.
Esta combinación de formación especializada y convivencia artística constituye una de las señas de identidad del proyecto. El contacto directo entre alumnos y profesionales permite compartir conocimientos y experiencias que trascienden las propias clases y favorecen la creación de redes, el intercambio de ideas y el desarrollo de nuevos proyectos musicales.
La dirección y coordinación artística del Tenerife Jazz Camp corre a cargo del saxofonista y compositor tinerfeño Kike Perdomo, uno de los artistas canarios con mayor trayectoria y proyección internacional, que impulsa desde sus orígenes una iniciativa orientada a fortalecer la formación y la profesionalización del sector en las Islas.
El carácter singular del Tenerife Jazz Camp está también ligado a su emplazamiento. Garachico acoge íntegramente la residencia, convirtiendo durante estos días sus espacios y su entorno en un punto de encuentro entre música, cultura, naturaleza y convivencia.
La elección responde a una concepción del proyecto que va más allá de la formación estrictamente musical. El campus pretende contribuir a incentivar y dinamizar la actividad cultural de los municipios y poner en valor el patrimonio, el paisaje y la identidad, generando al mismo tiempo una experiencia de convivencia que permita a los participantes descubrir el entorno a través de la música, la gastronomía y la cultura local. El apoyo del Ayuntamiento de Garachico resulta así fundamental para el desarrollo de una iniciativa que sitúa al municipio como sede de una propuesta de carácter internacional.
Con 13 ediciones en su trayectoria, el Tenerife Jazz Camp reafirma su compromiso con la formación de nuevos músicos, la creación artística, la profesionalización del sector y la dinamización cultural, consolidando a la Isla como un lugar de referencia para el encuentro entre el talento musical regional y la escena nacional e internacional. El proyecto de Jazzin’ The Island Producciones cuenta con la colaboración del Consistorio de la Villa y Puerto, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.