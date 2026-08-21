cultura

El XIX Boreal activa guaguas lanzadera para las jornadas del 18 y el 19 de septiembre

El festival de Los Silos brinda una alternativa de movilidad sostenible que permite a los asistentes dejar el coche y utilizar el transporte colectivo para asistir y regresar de los conciertos
Daddy G, uno de los artistas presentes en la nueva edición del Boreal. / DA
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

El XIX Festival Boreal, que va a albergar el casco histórico de la Villa de Los Silos entre el 16 y el 20 de septiembre, incorpora un sistema de transporte colectivo para sus dos jornadas de conciertos, las del viernes 18 y el sábado 19. Esta alternativa de movilidad sostenible permite a los asistentes dejar el coche en casa y trasladarse al municipio de la Isla Baja mediante una guagua lanzadera.

Con un precio de 15 euros por el trayecto de ida y vuelta, el servicio de transporte colectivo programa sus salidas desde puntos estratégicos de la Isla: a las 15.00 horas desde la zona del Palmetum, en Santa Cruz de Tenerife; a las 15.20 horas, desde Leocadio Machado, en La Laguna, y a las 15.45 horas desde el Centro Comercial El Trompo, en el municipio de La Orotava.

Los trayectos de regreso desde Los Silos han quedado fijados a las 02.15 horas, para la noche del viernes al sábado, y a las 03.15 horas para la del sábado al domingo. Quienes opten por esta opción deben hacer una reserva previa en la plataforma Tickety (en el enlace web https://tickety.es/event/guaguas-festival-boreal-2026-los-silos) ante la estricta limitación de plazas.

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas