Fallece a los 97 años Yayoi Kusama, después de toda una vida dedicada al color

La artista japonesa Yayoi Kusama ha fallecido a los 97 años en un hospital de Tokio tras una vida dedicada al color. Kusama habría muerto el pasado 14 de agosto, pero ha sido ahora cuando se ha conocido la noticia. “Nunca dejó de pintar hasta poco antes de su muerte, continuando su búsqueda del amor eterno y del alma a lo largo de sus 97 años de vida”, se señala en su sitio web.
La japonesa desarrolló su creación de vanguardia en diversos campos, como las bellas artes, el arte escénico, la novela y la poesía. Su obra pasó por grandes museos españoles, como el Reina Sofía en 2011, y hace tres años protagonizó en el Guggenheim de Bilbao Yayoi Kusama: de 1945 hasta hoy, que fue vista por 560.000 personas. La pinacoteca aseguró en 2023 que ya era “una de las más populares y exitosas del museo”.
Kusama comenzó a hacer sus primeros dibujos siendo una adolescente durante la Segunda Guerra Mundial y nunca dejó de producir, lo que la llevó a convertirse en una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo e icono del siglo XXI.
Fue pionera en el ambiente contracultural de finales de los 60 y denunció las discriminaciones raciales y de género, criticó la guerra y el militarismo y llamaba la atención de los medios con sus happenings públicos. Además de por su estilo psicodélico, alcanzó la fama por sus lunares, con los que cubría habitaciones, y esculturas con patrones de puntos repetitivos.