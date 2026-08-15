Héctor Buitrago: “La esencia se mantiene, por eso las canciones siguen vigentes”

La banda colombiana Aterciopelados, liderada por Héctor Buitrago y Andrea Echeverri, es una de las protagonistas del Festival Boreal 2026, que se celebra en Los Silos del 16 al 20 septiembre. Este año cumple tres décadas su álbum La Pipa de la Paz y, en esta entrevista, el artista reivindica una trayectoria de experimentación, independencia y compromiso con cuestiones como el feminismo, el pacifismo y el medio ambiente.
-Conmemoran los 30 años de ‘La Pipa de la Paz’, que marcó un antes y un después en el ‘rock’ latino. Cuando vuelven a escuchar esas canciones, ¿qué sigue vigente de aquel mensaje y qué ha cambiado en ustedes?
“Conecto con el personaje que escribió esas letras, muchas de ellas desenfadadas, espontáneas, críticas, divertidas y atrevidas. Es un disco que se envuelve en el concepto de la pipa de la paz, pero que contiene mensajes en torno al feminismo, la lucha por los derechos de la mujer. Hay crítica, humor y un llamado a la paz, y esos temas están ahora mismo sobre la mesa. Muchos siguen siendo asuntos no resueltos. El llamado a la paz que se hacía, que tal vez estaba especialmente relacionado con Colombia, hoy tiene más peso porque se ha convertido en global, con todos los conflictos que vivimos a nivel geopolítico. En lo personal hemos cambiado mucho. Hemos girado, sacado más discos y pasado por todas las etapas de la industria musical. Hemos tenido hijos: Andrea y yo tenemos dos cada uno, lo que supone un cambio muy grande en la vida. Ahora estamos en otra etapa, pero la esencia sigue ahí y por eso las canciones están vigentes. Seguimos desarrollándolas, cantándolas y llevando la bandera de lo alternativo y de lo independiente”.
-Aterciopelados mezcla ‘rock’, sonidos latinoamericanos, crítica social y poesía. ¿Cómo logran mantener esa identidad propia en una industria musical que cambia constantemente?
“La libertad que se dio en aquella época con los términos alternativo y mestizo nos permitió mezclar diferentes géneros de una manera espontánea y libre. Eso hizo que fuera un campo de experimentación en el que hemos seguido profundizando. También se han ido consolidando nuestras temáticas, vinculadas a una búsqueda de identidad: preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es una búsqueda que nunca se detiene. A esto se suma la curiosidad por seguir experimentando, por continuar buscando y por no quedarnos en fórmulas que encontramos y tuvieron éxito. Todo esto ha hecho que sigamos frescos y reinventándonos. La poesía y el humor también son algo vital en nosotros. Nos mantienen en esa exploración de nuestro lenguaje, nuestra manera de contar historias y de decir las cosas. Cuando empezamos no sabíamos que la música se iba a convertir en un proyecto de vida. Se fue dando de manera orgánica. Y agradecemos ese camino que nos ha dado la música, todo lo que hemos transitado y vivido. Es nuestro bastión, nuestra labor, nuestra tarea y nuestra misión. Por eso seguimos activos, con ganas, con ideas y proponiendo”.
-Muchas de sus canciones se adelantaron a debates que hoy están más presentes que nunca, como el feminismo, la diversidad, el medio ambiente o el consumo. ¿La música sigue teniendo capacidad para influir en las conversaciones sociales y culturales?
“Sí, definitivamente. La música y el arte tienen la capacidad de adelantarse, en algunos momentos, a problemáticas y situaciones que suceden en el mundo y en la sociedad. El ambientalismo y el feminismo son algunas de nuestras principales temáticas y comenzamos a desarrollarlas de una manera espontánea y divertida en nuestros primeros discos. Después, cada uno de nosotros, Andrea y yo, fuimos especializándonos, escribiendo más canciones y desarrollando las ideas de acuerdo con el contexto y con la evolución de estos asuntos en la sociedad. Hoy también tenemos una visión crítica de esas cuestiones, porque algunas se han tergiversado y se han convertido en parte de la industria del entretenimiento. De igual modo, somos críticos con algunos aspectos tanto del feminismo como del ambientalismo. Ahí seguimos, con esas bases conceptuales, explorándolas y desarrollándolas, e incorporando otros elementos que han ido apareciendo después”.
“Tenemos curiosidad por seguir experimentando y no quedarnos en las fórmulas que encontramos y tuvieron éxito”
-Himnos como ‘Bolero falaz’, ‘Florecita rockera’ o ‘El estuche’ han acompañado a varias generaciones. ¿Cómo es la relación con un repertorio que pertenece a la memoria colectiva?
“Cuando hay canciones que se vuelven parte de la historia de muchas personas, temas que, por la magia del contexto, del espacio y del momento en que fueron compuestos, tocaron muchos corazones, siguen pasando de generación en generación. Canciones como esas siguen estando en nuestros conciertos. Algunas las vamos actualizando, incorporando arreglos y ajustes para que suenen más al Aterciopelados actual. Creo que tienen una magia especial. Como todos los temas que terminan recibiendo la etiqueta de clásicos, tienen algo relacionado con lo que sucedía en aquel momento. Por eso muchas personas se identifican con ellas y las asocian a una época de sus vidas. Poder compartir eso con el público cada vez que tocamos es algo muy bonito”.
-Han pasado del formato físico al ‘streaming’, de la radio musical a las redes sociales y de los grandes sellos a nuevas formas de independencia artística. ¿Cuál ha sido el mayor desafío?
“Los primeros demos los grabábamos en DAT y en cinta; estaban el casete, el vinilo, el CD y, después, las plataformas digitales. Hemos tenido que adaptarnos. Al principio, estar con una discográfica hacía que los artistas pudieran dedicarse solo a la música, mientras el sello, el mánager y los demás equipos se ocupaban del resto. También estábamos supeditados a sus tiempos y presupuestos. Después vivimos las crisis de las discográficas, pasamos por un sello alternativo, tuvimos sello propio e incluso quisimos crear uno para impulsar a otros músicos, pero requiere mucho trabajo, un equipo grande e inversión. Actualmente tenemos el sello Entre Casas para nuestros lanzamientos. Después volvimos a Sony Music y ahora somos independientes. Cada etapa tiene ventajas y desventajas, pero hoy nos sentimos muy cómodos trabajando de manera independiente. Es cierto que ahora tenemos que ocuparnos también de las redes sociales, pero podemos manejar nuestros tiempos, sacar los discos cuando queramos y decidir las temáticas que queremos abordar. Hemos pasado de pegar afiches para promocionar los conciertos a hacerlo prácticamente todo a través de las redes. La industria seguirá cambiando, cada vez lo hace más rápido. Lo que funciona hoy puede dejar de hacerlo en unos meses. A la vez, vemos propuestas jóvenes muy interesantes y una música menos homogénea. Ya no existe tanto ese monocultivo sonoro y temático. Estamos ante un futuro muy prometedor”.
Cada etapa tiene ventajas y desventajas, pero hoy estamos muy cómodos trabajando de modo independiente”
-Han celebrado este aniversario con nuevos proyectos internacionales y una participación en el formato ‘Tiny Desk’ de NPR. ¿Qué significa comprobar que Aterciopelados continúa conectando con nuevas audiencias?
“La radio FM, MTV Latino y otros espacios que fueron importantes en los años 90 y 2000 ya no tienen el mismo alcance. Ahora hay plataformas y programas con una repercusión global. Hace unas semanas presentamos nuestra sesión de Tiny Desk y tuvo un alcance increíble, no solo entre personas que hablan español, sino en todo el mundo. Es una de las principales ventanas para los músicos y demuestra la evolución de la industria y de las plataformas para mostrar las propuestas. También vemos cómo géneros como el urbano o el reguetón alcanzan una dimensión global que antes era más difícil para quienes cantaban en español. Nosotros buscamos un repertorio que se adaptara al formato y comprobamos después su enorme resonancia. En los países a los que viajamos encontramos personas que han visto la sesión. Es hoy uno de los canales más representativos para los músicos independientes y de géneros muy diversos. Afortunadamente, existen estas ventanas que permiten que mucha gente pueda descubrir nuestra música”.