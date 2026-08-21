La banda Ni 1 Pelo de Tonto encabeza en Tito’s Beach una nueva entrega de ‘Noche Ochentera’

La música de los años 80 vuelve este sábado a ser protagonista en Tito’s Beach, en Puerto de la Cruz (Camino del Durazno, 65), que programa una Noche Ochentera, una cita pensada para disfrutar de la música en directo, bailar y revivir algunos de los grandes éxitos que han marcado a varias generaciones.
La velada comienza a las 20.00 horas y tiene como plato fuerte la actuación de Ni 1 Pelo de Tonto, una de las formaciones más reconocidas de la escena canaria. La banda, conocida por su potente puesta en escena y su capacidad para conectar con el público, va a protagonizar un directo pensado para convertir Tito’s Beach en una auténtica pista de baile.
MUCHA ENERGÍA Y GRANDES CANCIONES
Con una amplia trayectoria sobre los escenarios y presencia en numerosos encuentros musicales de Canarias, Ni 1 Pelo de Tonto lleva a Tito’s Beach una propuesta cargada de energía, grandes canciones y ese espíritu festivo que caracteriza sus directos.
Pero la fiesta no termina con el concierto. La programación se completa con la sesión del DJ Luis de León, habitual en citas musicales de gran acogida como Puretas Party, quien será el encargado de mantener el ambiente festivo antes y después de la actuación. De León ofrecerá una selección musical especialmente pensada para la ocasión, con temas imprescindibles de los años 80 y otros grandes clásicos de la música de baile, haciendo que el público pueda seguir disfrutando.
La combinación de música en directo y sesión de DJ permitirá convertir esta Noche Ochentera en un auténtico viaje musical por una de las décadas más recordadas, con canciones para cantar, bailar y compartir entre amigos. La propuesta de Tito’s Beach se presenta así como una cita que va más allá de un simple concierto: una velada para recuperar el espíritu de los 80, reencontrarse con grandes clásicos y disfrutar de una experiencia musical en un entorno privilegiado.