La cantante grancanaria María Cruz abre una nueva etapa musical con ‘Mar’

La cantante grancanaria María Cruz estrena Mar, su primer videoclip, con el que inicia una nueva etapa en su trayectoria como artista y presenta el primer capítulo de un proyecto musical construido desde la identidad, la memoria y la necesidad de volver a conectar consigo misma.
La artista, nacida en Las Palmas de Gran Canaria y vinculada desde pequeña a la música y la danza, da con Mar un paso adelante en la construcción de su propia identidad artística después de años de experiencia sobre los escenarios y de su paso por Operación Triunfo en 2025, que marcó un antes y un después tanto en su trayectoria profesional y personal.
Mar nace después de un periodo de cambios, exposición y aprendizajes en el que María sintió la necesidad de parar, bajar el ruido y volver a escucharse. La canción plantea una conversación entre dos versiones de una misma persona: la María del pasado y la María del presente, dos mujeres que se encuentran para preguntarse qué ha cambiado, qué permanece y quién está empezando a ser.
“Mar nace de una necesidad muy concreta: parar y volver a escucharme. Después de un año en el que sentí que habían pasado muchísimas cosas en muy poco tiempo, necesitaba volver a encontrarme y preguntarme quién era ahora. La canción es una conversación entre la María que fui y la María que estoy empezando a ser, sin intentar decidir cuál de las dos tiene razón”, explica María Cruz.
El mar se convierte en el elemento que une ambas versiones y en el refugio al que la artista regresa cuando necesita recuperar el silencio. Nacida en Canarias y residente en Madrid desde hace ocho años, María mantiene una relación especialmente estrecha con el mar y, en particular, con la playa de Las Canteras, vinculada a sus recuerdos de adolescencia y a la sensación de hogar.
De hecho, el sonido de las olas que se escucha al final de Mar pertenece a la propia playa de Las Canteras, incorporando así al tema un elemento real de la tierra natal de la artista.
“El mar siempre ha sido mi casa. Llevo ocho años viviendo en Madrid y, aunque quiero muchísimo la vida que he construido allí, cada vez siento más la necesidad de estar cerca de ese lugar que me conecta con quien soy. Por eso Mar tenía que hablar también de Canarias. Las Canteras forma parte de mis recuerdos, de mi manera de entender el silencio y de ese lugar al que vuelvo cuando necesito sentirme en casa”, señala.
El concepto de la canción se traslada también al videoclip, realizado por Grupo Macaronesia, a través de un universo visual cinematográfico y atemporal en el que conviven la nostalgia, la intimidad, el recuerdo y la transformación.
El lanzamiento cuenta con la distribución de Altafonte, que acompaña a María Cruz en el inicio de esta nueva etapa. “El lanzamiento de Mar supone un paso muy especial dentro de la evolución de María Cruz, porque no estamos solo ante la presentación de una nueva canción, sino ante el comienzo de un proyecto artístico con un universo y una narrativa propios. Desde Altafonte nos hace mucha ilusión acompañarla en este primer capítulo y contribuir a que su música pueda llegar a nuevos públicos”, señalan desde Altafonte.
Las dos Marías representan dos momentos vitales diferentes. La del pasado mira hacia aquello que fue y conserva versiones de sí misma que todavía reconoce como propias. La del presente, en cambio, se enfrenta a todo lo vivido y trata de descubrir quién es después de los cambios experimentados.
En este encuentro cobra especial importancia el sillón rojo, concebido como punto de reunión entre ambas versiones y como un espacio simbólico desde el que María se sienta, decide, elige, rechaza y se reafirma.
La propuesta audiovisual no pretende representar literalmente la letra, sino construir un espacio emocional en el que los elementos naturales y las texturas -agua, arena, piel, viento y luz- acompañan una historia sobre identidad y transformación.
UNIVERSO ARTÍSTICO
Con Mar, María Cruz comienza también a definir un universo artístico en el que confluyen música, danza y teatralidad, disciplinas que han acompañado su trayectoria desde pequeña.
Su propuesta musical se mueve entre el pop, lo urbano, el soul, el R&B y la música latina, sin buscar encajar en una única categoría. A estos elementos se suman sus raíces canarias, la sensualidad, el movimiento y una sensibilidad que la artista continúa descubriendo y desarrollando. Después de años trabajando en orquestas y escenarios interpretando canciones de otros artistas, María afronta ahora el reto de contar sus propias historias.
“Durante muchos años he estado sobre los escenarios interpretando canciones de otras personas. Ahora tengo la necesidad de contar mis propias historias y descubrir cómo quiero hacerlo. No siento que tenga que presentar una identidad artística completamente cerrada desde el primer momento. Quiero que este proyecto crezca conmigo y que cada canción me permita conocer un poco más quién soy como artista”, afirma María Cruz.
Mar tiene una duración de 2 minutos y 41 segundos y ya puede disfrutarse junto a su videoclip, en el enlace web https://www.youtube.com/watch?v=Kp94D4hGwLQ.