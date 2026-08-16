La flauta y la guitarra del Dúo Arena y Jable brindan un viaje a Iberoamérica

El Castillo de La Laguna alberga este domingo (12.00 horas) el concierto Aires de Iberoamérica, una propuesta del Dúo Arena y Jable que reúne a la flauta y a la guitarra en un recorrido por algunos de los paisajes sonoros más sugerentes del repertorio contemporáneo. La actuación forma parte de la programación de Noon Canarias, iniciativa que acerca la música en directo a diferentes espacios de las Islas.
Airam de Vera Ramos y Javier Mederos Pérez plantean un encuentro camerístico marcado por el diálogo entre dos instrumentos de gran riqueza tímbrica y expresiva. A través de un repertorio que transita por diferentes territorios y tradiciones, los intérpretes proponen una experiencia musical llena de contrastes, en la que conviven la tradición popular, los ritmos iberoamericanos y la escritura contemporánea.
Aires de Iberoamérica incluye piezas como Suite Habana, del cubano Eduardo Martín, en la que el color, el ritmo y la vitalidad de la música caribeña adquieren un papel protagonista. La interpretación permitirá al público acercarse a una sonoridad marcada por la influencia de la tradición y por una escritura que explora las posibilidades expresivas de la flauta y la guitarra.
El recorrido contempla también la Sonata para flauta y guitarra, de Roberto Di Marino, una composición que aporta una dimensión diferente, caracterizada por su elegancia y por la riqueza del diálogo instrumental.