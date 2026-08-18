La Forte viene al IV Festival de Humor Reíslas con su ‘show’ ‘Estoy como nunca’

Para la humorista valenciana Alma Andreu (1983), conocida artísticamente por La Forte, las mujeres a los 20, los 30 y los 40 tienen en común que están como nunca, aunque ninguna por el mismo motivo. La Forte se presenta en Canarias, en el IV Festival de Humor Reíslas, el 11 y el 12 de septiembre, en Gran Canaria (Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde, 20.00 horas) y Tenerife (Paraninfo de la Universidad de La Laguna, 20.00), respectivamente, con su show Estoy como nunca.
“Estoy como nunca tiene una doble lectura”, explica ella misma, que se define como perioartista, palabra con la que resume una trayectoria entre el periodismo, la comunicación y los escenarios. “Si a los 20 años quieres comerte el mundo, a los 30 ponerte a dieta y a los 40 es el mundo el que te ha comido a ti, Estoy como nunca es tu show”, subraya la artista, quien, tras su paso por las Islas, cierra el año con actuaciones en Sabadell, San Sebastián, Córdoba y Barcelona, confirmando el éxito de un delirante recorrido desde la adolescencia hasta hoy, satirizando su propia experiencia y “haciendo alarde de una vida tremendamente absurda”.