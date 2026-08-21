La grancanaria Indira Paganotto se incorpora al cartel del Noctámbula

Noctámbula 2026 incorpora a su cartel a Indira Paganotto, una de las artistas españolas con mayor crecimiento y reconocimiento internacional de la escena electrónica actual. La DJ y productora grancanaria, considerada una de las referencias del psytechno, se suma a la programación del festival que se celebra el 12 de septiembre en el capitalino Recinto Ferial de Tenerife, en sustitución de B Jones, quien finalmente no podrá participar en esta primera edición debido al proceso de convalecencia en el que se halla tras una reciente operación.
La propia B Jones ha sido quien ha propuesto a Indira Paganotto, una elección que permite mantener en Noctámbula la dimensión de un cartel concebido para situar a Tenerife, destacan sus impulsores, como uno de los grandes puntos de encuentro de la música electrónica contemporánea.
La propuesta musical de Paganotto, caracterizada por la fusión de psytrance, techno y sonidos de alta intensidad, le ha permitido construir una identidad artística propia y convertirse en uno de los nombres con mayor presencia en los grandes escenarios internacionales.
Su evolución profesional ha resultado especialmente significativa durante los últimos años. Indira Paganotto ha actuado en algunos de los principales festivales y clubes del mundo, entre ellos Tomorrowland, Awakenings, EDC Las Vegas, Coachella, Exit, Circoloco, Hï Ibiza y Amnesia Ibiza.