La Librería del Cabildo reúne en su agenda de septiembre literatura, ciencia e historia

La Librería del Cabildo, gestionada por la empresa pública Ideco, afronta septiembre con una programación que llevará hasta este espacio de la capital tinerfeña a escritores, especialistas y divulgadores, además de sacar una de sus propuestas a las calles de Santa Cruz de Tenerife. Presentaciones de libros, cafés literarios, la reunión mensual del Club de Lectura, una charla científica, un homenaje y una ruta literaria conforman la agenda del mes.
La primera cita será el miércoles 2 de septiembre, a las 18.30 horas, con El arquitecto que no creías conocer, una charla sobre Enrique Marrero Regalado a cargo de Eduardo Zalba González, doctor en Historia del Arte. Al día siguiente, el Café literario: La hora de Rapsoda recibirá a Carlos Bruno Castañeda con Rocas, las piedras del alma.
Los libros volverán a ocupar el centro de la programación el 8 de septiembre con la presentación de Vampis Club. Más allá de la noche, de Eusebio Marrero, acompañado por José Manuel Placeres. El día 9, el Club de Lectura se acercará a Muerte en la Bienal de Venecia, de Dulce Xerach, en una sesión moderada por Antonio López Ortega.
Precisamente, la figura de Dulce Xerach, fallecida en septiembre del pasado año, protagonizará también la jornada del día 10, en el que la Librería del Cabildo acogerá un acto de homenaje que incluirá la proyección de un vídeo en memoria de la escritora.
La programación saldrá de la sede de la Librería del Cabildo el sábado 12 de septiembre con la ruta literaria La tuerta, guiada por la escritora María del Mar Rodríguez y el profesor de Historia Contemporánea Juan Manuel Cruz García. El recorrido comenzará a las 10.00 horas en la plaza del Príncipe de Santa Cruz y las plazas ya están agotadas.
El 15 de septiembre será el turno de Natalia Guillén Chinea, que protagonizará una firma de sus libros La magua de Guada y Mira que eres boba, mientras que el día 17 la agenda abrirá un espacio a la divulgación científica. Ramón Casillas, catedrático de Ciencias Geológicas de la Universidad de La Laguna, ofrecerá la charla ¿Qué podemos hacer como ciudadanía frente al riesgo volcánico en Canarias?
La poesía tendrá una presencia destacada en la segunda mitad del mes. Felicidad Batista participará el 18 de septiembre en el Café literario: La hora de rapsoda con Poesía, la otra mirada. El ciclo regresará el día 24 con Daniel María y una sesión dedicada a Pino Betancor, con el título Sombra de rebeldía. Un día después, el 25 de septiembre, Nilo Palenzuela, en representación de la Academia Canaria de la Lengua, participará en un recital a dos voces sobre los poemas de José María Millares.
Pero antes, el 22 de septiembre, José Farrujia presentará su libro Guanches, relatos de nuestro mundo ancestral, acompañado por Cande Ramos, profesora y divulgadora de Historia de Canarias.
La última semana del mes incluirá también la presentación, el 29 de septiembre, de Los dueños del agua, de Nagore Álvarez. La autora estará acompañada por Pablo Canino, fundador del Club de lectura El Refugio.