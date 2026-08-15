‘Ladrillos’, de Marta Alonso Baños, se exhibe en la Sala de Arte del García Sanabria

La Sala de Arte del Parque García Sanabria, en Santa Cruz de Tenerife, exhibe hasta el 20 de septiembre Ladrillos, una exposición de la ceramista Marta Alonso Baños que parte de la reinterpretación de un elemento cotidiano y funcional como el ladrillo para convertirlo en una pieza artística capaz de dialogar con el espacio y con el espectador.
Según detalla el concejal de Cultura del Ayuntamiento capitalino, Santiago Díaz, la muestra reúne tres piezas muy diferentes entre sí, pero unidas por una misma idea: explorar las posibilidades del ladrillo como elemento artístico. Matrimonio, Hora de comer y Noche y día reflejan cómo, a partir de una misma concepción modular, la artista logra “crear composiciones con personalidad propia mediante el color, las formas y distintas técnicas de acabado”. La muestra “pone en valor el trabajo artesanal y demuestra cómo un objeto cotidiano puede transformarse en una creación contemporánea”, añade.
La instalación está concebida para un espacio amplio y luminoso, donde las diferentes piezas puedan establecer un diálogo visual entre sí y con el entorno. Su disposición permite contemplarlas desde distintos ángulos y favorece la interacción del espectador con las formas, los colores y las texturas.
En conjunto, Ladrillos propone una reflexión sobre lo cotidiano a través de una narrativa basada en el equilibrio entre orden y variación, repetición y singularidad, tradición artesanal y creación contemporánea. Las piezas buscan integrarse de manera serena en el espacio y generar una atmósfera de calma.