‘Manifiesto de El Hierro’: 50 años de un símbolo cultural de identidad y libertad

El Gobierno de Canarias, a través del área de Cultura y Patrimonio Cultural, conmemora el próximo sábado, 5 de septiembre, el 50º aniversario del Manifiesto de El Hierro, uno de los documentos más relevantes de la historia cultural contemporánea del Archipiélago y de referencia en la reflexión sobre la identidad, la cultura, el territorio y el futuro insular.
La jornada va a reunir en El Hierro a representantes institucionales, firmantes del manifiesto, artistas, investigadores y ciudadanía en un programa que recorre algunos espacios vinculados a aquel acontecimiento de 1976. La celebración incluye la apertura de la exposición Manifiesto 76/26, un acto en el Auditorio de La Peña y un homenaje al Monumento al Campesino, la escultura de Tony Gallardo conocida también como El Arado o Arado de los sueños.
La efeméride contempla el próximo sábado una exposición, un acto institucional y la lectura del documento
La iniciativa pretende reconocer la trascendencia histórica y cultural de un texto que, en los inicios de la Transición, expresó la voluntad colectiva de reafirmación cultural y de construcción de nuevos horizontes para Canarias. El Gobierno rinde homenaje a quienes tuvieron la lucidez y el compromiso de formular esa reflexión y recupera algunas de las preguntas que impulsaron el manifiesto: quiénes somos, cuál es nuestra relación con el territorio y qué futuro queremos construir.
La programación comenzará a las 11.15 horas en la sala de exposiciones del Cabildo de El Hierro, en Valverde, con la inauguración de Manifiesto 76/26, una muestra comisariada por Dailo Barco que propone un diálogo entre el acontecimiento de 1976 y las prácticas artísticas contemporáneas. El proyecto aborda el Manifiesto de El Hierro no como un documento cerrado, sino como un punto de partida desde el que revisar algunas de las cuestiones que continúan presentes en el pensamiento cultural contemporáneo.
CRUZ DE LOS REYES
El 5 de septiembre de 1976, El Hierro fue escenario de uno de los acontecimientos más singulares de la historia cultural contemporánea de Canarias. Se inauguró en la Cruz de los Reyes el Monumento al Campesino, de Tony Gallardo, y el político herreño Aurelio Ayala leyó el Manifiesto de El Hierro ante miles de personas.
El texto fue redactado por artistas, poetas e intelectuales, entre los que se encontraban Juan Luis Alzola, Josefina Betancor, Martín Chirino, Leopoldo Emperador, Juan José Falcón Sanabria, José Luis Gallardo, Tony Gallardo, Juan José Gil, Antonio de la Nuez, Alfonso O’Shanahan, Eugenio Padorno y Manuel Padorno. Fue una afirmación colectiva de la cultura canaria y una reivindicación del derecho de las Islas a imaginar y construir su propio futuro.
Tras inaugurarse la muestra, la programación se traslada al Auditorio de La Peña para celebrar un acto institucional (12.30 horas). El poeta y firmante del manifiesto Leopoldo Emperador leerá el texto original y se hará entrega de una pieza conmemorativa, creada a partir de una obra múltiple del artista a los firmantes que participen en el acto. Finalmente, se dará lectura a una declaración institucional del Gobierno de Canarias.
La jornada continuará en la Cruz de los Reyes, junto al Monumento al Campesino, donde se desarrollará un programa artístico y musical en homenaje a la obra de Tony Gallardo y al acontecimiento de 1976.
La bailarina Virginia Arencibia y el músico Samuel Aguilar interpretarán (14.00 horas) Huellas de hierro, una creación concebida para esta conmemoración. La programación concluirá con diferentes actuaciones musicales y una fotografía oficial ante El Arado.