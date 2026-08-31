‘Mira quién viene a cenar’ despide agosto con la grancanaria Mel Ömana

El nuevo programa de Televisión Canaria Mira quién viene a cenar cambia de horario y a partir de hoy lunes comienza a las 23.15 horas. En esta ocasión cuenta con la visita de la artista grancanaria Mel Ömana, cantante, compositora, bailarina y productora, a quien Rafa Méndez abre las puertas de su casa para compartir una velada en la que la música, la cercanía y las confidencias son protagonistas.
La noche permitirá conocer mejor a Mel Ömana, que se caracteriza por una potente propuesta musical que alcanzó gran proyección nacional con su tema I’m a Queen, con el que participó en el Benidorm Fest. Hoy compartirá algunos de los momentos y experiencias más significativos de su carrera.
La chef lanzaroteña Luna Zacharias, vecina de Rafa, preparará un menú lleno de sabor y propuestas originales. La cena comenzará con quesos canarios, jamón y aceitunas. Como plato principal, un original pollo a la golden latte, con una versión vegana especialmente preparada para Rafa. El postre consistirá en un pudín de chía acompañado de miel, frutos secos garrapiñados y arándanos.
Entre recuerdos, anécdotas y momentos musicales, Mel Ömana mostrará la dimensión más personal de una carrera musical construida desde la creatividad y la versatilidad. La charla también abordará su manera de entender la música y su compromiso con una propuesta artística singular, ligada a sus raíces y a su visión personal.