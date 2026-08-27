‘Pajaritos preñados’, la nueva novela de Andrea Abreu, llega el 2 de septiembre a las librerías

Pajaritos preñados, la esperada nueva novela de la escritora tinerfeña Andrea Abreu (Icod de los Vinos, 1995), llega a las librerías el próximo miércoles, 2 de septiembre, de la mano de Anagrama. Seis años después de Panza de burro (Editorial Barrett, 2020), la autora canaria regresa con una novela en la que el lenguaje late al ritmo de los cuerpos y del paisaje. Pajaritos preñados es la historia de Cathaysa, una adolescente que crece en un entorno que no concede tregua, y su padre, El Tiznado: dos trayectorias que se separan y se reflejan.
Andrea Abreu presentará su novela en Santa Cruz de Tenerife el jueves 10 de septiembre y en Las Palmas de Gran Canaria, el sábado 12. Posteriormente, la autora también se encontrará con sus lectores los días 22 y 25 de ese mismo mes en Barcelona y Madrid, respectivamente.
EL NORTE DE LA ISLA
En un barrio de cuestas empinadas -detalla el sello editorial en la sinopsis que acompaña a la novela-, arropado por la brumacera del norte de la Isla, Cathaysa cumple 16 años con la sensación de que todo ocurre demasiado rápido y, sin embargo, de que nunca nada cambia. Creció en un entorno que no da tregua y en el que el pasado no desaparece, solo se filtra, se adapta y encuentra nuevas formas de persistir. Aquí, en pleno descubrimiento del cuerpo, y del deseo de otros cuerpos, la infancia no termina: se rompe en miles de fiscos.
Pajaritos preñados es la historia de ese quiebre, y también de el de El Tiznado, su padre, un espíritu hedonista marcado por la precariedad, la ausencia y la culpa. En su pequeño mundo -que forman Engracia, la madre, espejo en el que Cathaysa no quiere mirarse; Tío Aurelio; las amigas, La Macha y Chaxiraxi, que se quieren como hermanas y se entienden a macanazos, y un primo que la reclama como si le perteneciera-, la aparición de otro hombre y el deseo de fuga abren para ellos unos caminos distintos, aunque no menos inciertos, en los que tal vez las decisiones no encierren una verdadera elección.
Las voces de Cathaysa y su padre El Tiznado, ambas afiladas, contradictorias, ferozmente vivas, sabias y sananas a un mismo tiempo, avanzan en Pajaritos preñados acompañadas por un coro de mujeres que todo lo ven desde las ventanas y de hombres que todo lo callan desde los bares, trazando un mapa emocional donde el amor se confunde con la posesión, la ternura con la violencia y el deseo con el peligro.
ORALIDAD
Con una escritura radicalmente propia -que recoge la oralidad y la desborda hasta convertirla en materia literaria-, Andrea Abreu construye un universo donde el lenguaje late al ritmo de los cuerpos y del paisaje. Lejos de cualquier mirada complaciente, Pajaritos preñados se sostiene en la complejidad de aquello que rara vez se nombra y se adentra en la intimidad de los personajes para mostrar la crudeza de lo cotidiano y la fragilidad de quienes intentan imaginar otra vida.
LA TRAYECTORIA
Andrea Abreu, escritora y periodista, fue seleccionada en 2021 como una de las 25 mejores autoras de su generación por la revista Granta. Su primera novela, Panza de burro -galardonada con el Premio Dulce Chacón de Narrativa y premiada asimismo como el mejor debut en español en el Festival du Premier Roman de Chambéry, en Francia-, supuso en 2020 todo un acontecimiento literario y se convirtió en uno de los éxitos de crítica y público más rotundos de los últimos años, con traducciones a una treintena de idiomas y más de 100.000 ejemplares vendidos en español.