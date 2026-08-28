Se ofreció a ayudarle con las bolsas de la compra y acabó robándole en su propia casa en Santa Cruz de Tenerife

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvieron, ayer sobre las 21.00 horas, a una mujer que protagonizó un robo con violencia en el interior de una vivienda ubicada en el barrio de La Salud.
La arrestada se había ofrecido para ayudar a la víctima en el traslado de las bolsas de la compra hasta su domicilio, una vez allí amenazó al varón con una navaja y la sustrajo 110 euros de su cartera. La mujer fue identificada como M.I.G.C. y tiene 39 años.
Los policías locales que realizaron este servicio patrullaban por una calle del barrio de La Salud, cuando una vecina desde el balcón de un inmueble próximo les requirió debido a que en el interior había una mujer gritando y con sangre en las manos. En cuanto pudieron acceder al edificio se hicieron cargo de la situación y trataron de esclarecer lo ocurrido.
Un varón que reside en edificio les contó que había sido víctima de un robo, por parte de esta mujer que, posteriormente, se había quedado atrapada en el portal sin poder salir a la calle.
El hombre explicó que cuando volvía a su domicilio tras realizar unas compras la mujer se ofreció a ayudarle de manera muy insistente. Una vez en la vivienda le pidió si le podía dar algo de beber y cuando fue a servirle un refresco, la arrestada trató de arrebatarle la cartera e incluso cogió una navaja produciéndose un forcejeo.
Después de lograr arrebatarle el dinero, la mujer trató de huir, pero se encontró la puerta del portal cerrada y no pudo salir del inmueble hasta la llegada de la Policía Local. En el preceptivo registro e identificación de la arrestada se encontraron los 110 euros en el interior de su calzado y una navaja apoyada en la zona de contadores del edificio.
A la vista de todo ello se procedió a su detención, traslado a un centro de salud porque presentaba un corte en las manos, quedando después a disposición de la autoridad judicial pertinente.