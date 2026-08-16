Tensamba vuelve a entablar un diálogo entre Canarias y la cultura brasileña

Canarias vuelve a convertirse en punto de encuentro entre Brasil y el mundo con el XXIII Festival Tensamba, una cita que se ha consolidado como referente en las Islas de la música y la cultura brasileña. Tensamba, que cuenta en el patrocinio del Gobierno regional (Promotur Islas Canarias e Instituto Canario de Desarrollo Cultural), el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de La Laguna, ha construido un espacio permanente de intercambio entre artistas, creadores y públicos de ambos lados del Atlántico.
La edición de 2026 profundiza en esa vocación internacional con una programación que, conforme a su primer avance, contará con más de una veintena de propuestas musicales y llevará el espíritu del festival a Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, La Gomera, La Graciosa y La Palma, además de extenderse a otros territorios, como Mallorca, Salamanca, Lisboa, Estocolmo, Tokio, Isla de Sal, Rio Grande do Sul y Vitória.
El cartel reúne a figuras de distintas generaciones y sensibilidades. Entre los nombres anunciados se hallan Marcio Faraco (el 7 de noviembre, en Santa Cruz de Tenerife), Trio Corrente (el 17 de octubre, en La Laguna), Filó Machado (el 11 de octubre, en Mallorca), Paula Morelenbaum (el 8 de octubre, en Santa Cruz de La Palma), Kadija Teles (el 9 de noviembre, en Salamanca), Melania Piñero (el 23 de octubre, en El Sauzal) y Anna Tréa (el 30 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria, en un concierto en el que también actúa Melania Piñero), junto a diferentes formaciones y proyectos que muestran la amplitud de la creación musical brasileña contemporánea. Toda la programación se podrá consultar en la web www.tensamba.com.
PAULA MORELENBAUM
Paula Morelenbaum es una voz vinculada a la bossa nova y la música popular brasileña. Formó parte de la Nova Banda de Antonio Carlos Jobim y desarrolla una reconocida trayectoria internacional, incluyendo proyectos con Jaques Morelenbaum y Ryuichi Sakamoto.
También sobresale la presencia de Trio Corrente, formación instrumental creada en São Paulo por Fábio Torres, Paulo Paulelli y Edu Ribeiro, que ha desarrollado una particular combinación de choro, música popular brasileña y jazz. La programación cuenta asimismo con artistas de larga trayectoria, como Filó Machado y Marcio Faraco, junto a propuestas vinculadas a Canarias.
El programa incorpora exposiciones, talleres, charlas, literatura, moda y otras propuestas. Entre ellas figuran una nueva edición del Encuentro Voces de Mujer, la Roda de Samba, exhibiciones de jiu-jitsu y capoeira, jam sessions, así como acciones formativas y de divulgación.