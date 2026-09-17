Astrid Pérez: “La Graciosa ya tiene su lugar en la casa de todos los canarios”

El Parlamento de Canarias cuenta desde este miércoles con la representación de las ocho islas del Archipiélago en su entrada principal con la incorporación de una escultura dedicada a La Graciosa, obra del artista lanzaroteño Paco Curbelo. La nueva pieza completa el conjunto escultórico realizado originalmente por José Abad, que hasta ahora representaba a las siete islas restantes.
La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, destacó durante la presentación que la incorporación de la nueva pieza supone mucho más que completar un conjunto artístico. “Hoy La Graciosa tiene, por fin, una presencia propia y permanente en la casa de todos los canarios”, afirmó, para subrayar que “reconocer no es solo nombrar. Reconocer es estar, es tener un lugar, y hoy, por fin, La Graciosa lo tiene”.
La nueva escultura establece un diálogo con las obras de José Abad sin alterar el conjunto concebido por el artista. La pieza incorpora elementos vinculados a la identidad y al paisaje de La Graciosa, entre ellos el burgado, y busca trasladar a la piedra algunos de los rasgos que definen a la isla y a su población.
Pérez recordó que el Estatuto de Autonomía de Canarias, tras su reforma en 2018, reconoce expresamente a La Graciosa como isla integrante del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, aunque administrativamente continúe vinculada a Lanzarote.
“Esta escultura no viene simplemente a ocupar un espacio que estaba vacío. Viene a completar algo. Viene a poner en su sitio una isla que tenía que estar aquí”, señaló la presidenta, quien puso en valor la identidad propia de La Graciosa y el vínculo histórico y social que mantiene con el conjunto del Archipiélago.
La presidenta del Parlamento destacó especialmente la elección de Paco Curbelo para realizar la nueva pieza, al considerar que su trayectoria y su profundo conocimiento de Lanzarote y de los materiales vinculados al paisaje canario permitían abordar el encargo desde el respeto a la obra preexistente.
“Paco sabe escuchar la piedra, y eso se nota en su obra”, afirmó Pérez, quien explicó que el escultor no ha pretendido realizar una representación literal de La Graciosa, sino trasladar a la pieza “su carácter, su paisaje, su memoria, su fragilidad, pero también su fortaleza”.
El escultor lanzaroteño afirmó que “hacer esta escultura ha sido fácil porque sabía que el material tenía que ser el basalto y tenía que representar la isla con el burgado, lo complicado era integrar la obra en el conjunto escultórico de José Abad”
En el acto de inauguración estuvieron presentes niños del colegio Ignacio Aldecoa de La Graciosa y representantes vecinales que mostraron su emoción por ver representada, por fin, su isla en el Parlamento de Canarias.
Astrid Pérez recordó asimismo el vínculo de José Abad con La Graciosa, donde el escultor dejó también su huella con la obra La Puerta de la Isla de La Graciosa, situada en la Caleta del Sebo. En este sentido, insistió en que la nueva incorporación no pretende modificar la obra original, sino continuar el diálogo artístico iniciado por Abad.
Pérez, que subrayó además su condición de diputada de esta isla, señaló que para quienes mantienen un vínculo con Lanzarote la incorporación de La Graciosa tiene una especial carga emocional. “La Graciosa no es algo que esté simplemente al otro lado del mar. Forma parte de nuestra historia, de nuestra memoria y de nuestra vida”, manifestó.
La nueva escultura queda instalada en el hall de entrada del Parlamento de Canarias, junto al conjunto de piezas que representa a las restantes islas, como símbolo de la diversidad y la unidad del Archipiélago.
Paco Curbelo
Paco Curbelo nace en 1956 en Lanzarote. En 1975 inicia sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de Las Palmas. Al cierre de dicha escuela, se traslada a Barcelona para finalizar allí sus estudios en la Facultad de Bellas Artes, donde obtiene en 1980, la Licenciatura en la Sección de Pintura. Durante sus años de formación, realiza además varios cursos de grabado, cerámica o fotografía organizados por la Universidad, así como en el Curso de Restauración de Pintura Mural en la Escuela Internacional “Miguel Farré”. En 1981, obtiene la Licenciatura en Bellas Artes en la Sección de Escultura por la Universidad de La Laguna, Tenerife y vuelve a su Lanzarote natal.
Desde entonces, y hasta febrero de 2016, desarrolla una importante labor docente como profesor de Volumen en la Escuela de Arte Pancho Lasso de Lanzarote al mismo tiempo que desarrolla su carrera como escultor profesional.
La escultura de Paco Curbelo es el resultado del conocimiento profundo y el trabajo de la materia, principalmente la piedra como el basalto, el mármol o el ónix.