Carlos Martínez, director provincial de Lidl en Santa Cruz de Tenerife: “Queremos seguir creciendo cerca del consumidor canario”

Lidl alcanza las 40 tiendas en Canarias tras la apertura de su nuevo establecimiento en El Médano. Carlos Martínez, director provincial en Santa Cruz de Tenerife, analiza el crecimiento de la compañía, su apuesta por el producto local y los planes de futuro en las islas.
–Lidl acaba de alcanzar las 40 tiendas en Canarias. ¿Qué lectura hacen de este crecimiento?
“Llegar a 40 establecimientos supone para nosotros un paso muy importante y confirma que nuestro proyecto en Canarias tiene recorrido. La apertura de El Médano responde precisamente a esa voluntad de seguir estando cerca de nuestros clientes, en una zona con mucho dinamismo y crecimiento. Además, hemos apostado por un horario de lunes a domingo para facilitar al máximo la compra y adaptarnos a las necesidades de quienes viven y trabajan en la zona”.
–¿Cómo se traduce este crecimiento en empleo y actividad económica en la provincia?
“Nuestro crecimiento lleva aparejada una importante generación de empleo. Actualmente contamos con más de 1.700 personas en nuestro equipo en Canarias, de las cuales aproximadamente la mitad trabaja en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Si tenemos en cuenta también el empleo indirecto e inducido, nuestra actividad aporta más de 2.600 empleos a la provincia. En el conjunto del archipiélago generamos cerca de 5.000 empleos y nuestro impacto anual en el PIB local alcanza los 251 millones de euros. Para nosotros, estas cifras reflejan la capacidad de Lidl para generar actividad y valor en Canarias”.
–El nuevo convenio colectivo supone una importante mejora de las condiciones laborales. ¿Qué cambios destacaría?
“Es un acuerdo histórico para Lidl, con una inversión de más de 280 millones de euros hasta 2030. Además de garantizar una subida salarial acumulada de al menos el 15%, incorpora un nuevo sistema de escalas salariales para todas las posiciones. Apostamos por ofrecer salarios por encima de la media del sector y una evolución profesional y retributiva clara. También hemos reforzado la conciliación, con medidas como una mayor antelación en la planificación de domingos y festivos o la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a 20 semanas. A esto se suma el apoyo al bienestar emocional mediante un servicio de atención psicológica. Este compromiso nos ha llevado, además, a obtener este año nuestra novena certificación Top Employer”.
–Canarias contará ahora con dos directores regionales. ¿Qué supone este refuerzo de la estructura?
“Es una decisión que responde al crecimiento que hemos experimentado y al peso que Canarias tiene actualmente dentro de Lidl. Juan Manuel Alchapar asumirá la dirección de Las Palmas y yo continuaré al frente de Santa Cruz de Tenerife. Esta estructura nos permitirá adaptarnos mejor al volumen de nuestra actividad y, sobre todo, tener una mayor cercanía con nuestros equipos, clientes y las particularidades de cada territorio. Llevamos desde 2010 en Canarias y creemos que este refuerzo nos ayudará a acompañar la siguiente etapa de nuestro proyecto”.
–Más allá de las tiendas, Lidl ha reforzado su apuesta por el producto canario. ¿Cómo se concreta esta relación con el tejido productivo?
“Para nosotros, los agricultores, ganaderos y productores de las islas son socios estratégicos. Trabajamos actualmente con cerca de un centenar de proveedores canarios y en el último año hemos alcanzado los 119 millones de euros en compras de productos de las islas. Además, intentamos que ese producto tenga recorrido más allá del mercado canario. Hemos exportado productos canarios por valor de un millón de euros a tiendas de la Península y otros mercados europeos. Creemos que todavía existe un gran potencial para seguir dando visibilidad a la calidad y variedad de lo que se produce en Canarias”.
–En un momento en el que el precio pesa tanto en las decisiones de compra, ¿cómo está respondiendo Lidl?
“Nuestra estrategia no se basa únicamente en promociones puntuales, sino también en reducciones estructurales de precios. En lo que llevamos de 2026 hemos reducido un 8% el coste global de nuestra cesta de la compra, con unos 800 productos por debajo del precio que tenían a comienzos de año y rebajas de hasta un 20% en frescos y productos básicos. Lo hacemos buscando eficiencias en nuestro modelo y ajustando nuestros propios márgenes operativos, sin trasladar esa presión a nuestros proveedores. A ello añadimos las promociones semanales de Lidl Plus y nuestro folleto”.
–¿Qué papel juega el compromiso con el entorno en la relación de Lidl con Canarias?
“Para nosotros es importante no solo qué hacemos, sino cómo lo hacemos. Ese compromiso se refleja en decisiones muy concretas: desde tiendas con instalaciones fotovoltaicas hasta medidas para reducir el impacto de nuestra logística, como el uso de camiones eléctricos. También trabajamos para reducir el desperdicio alimentario y fomentar hábitos de alimentación saludable. Y, por supuesto, adaptamos nuestro surtido a las preferencias de los consumidores canarios, con más de 900 referencias de las islas identificadas con el sello Compro Canario. Queremos que nuestro crecimiento vaya acompañado de una contribución real al territorio”.
–Después de alcanzar las 40 tiendas, ¿cuál es el siguiente paso?
“Seguimos viendo oportunidades de crecimiento en Canarias. Alcanzar las 40 tiendas es un hito, pero no significa que hayamos terminado nuestro recorrido. Continuaremos estudiando nuevas ubicaciones y, al mismo tiempo, modernizando nuestra red de establecimientos y nuestras plataformas logísticas. Queremos seguir creciendo de una manera sostenida, estando cerca de nuestros clientes y generando empleo y actividad económica en las islas”.