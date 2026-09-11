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El Ejército despliega tropas en El Hierro para garantizar la seguridad del territorio nacional

La Brigada 'Canarias' XVI (BRICAN XVI) ha organizado este operativo de su grupo táctico, que incluye movimientos a pie y en vehículos
Militares del Grupo Táctico 'Canarias' de la BRICAN
Militares del Grupo Táctico 'Canarias' de la BRICAN. | Archivo (EP)
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Efectivos del Regimiento de Infantería ‘Canarias’ número 50 realizarán a partir de este domingo patrullas terrestres en la isla de El Hierro con el objetivo de reforzar la vigilancia y garantizar la seguridad del territorio nacional.

La Brigada ‘Canarias’ XVI (BRICAN XVI) ha organizado este despliegue de su grupo táctico, que incluye movimientos a pie y en vehículos, para ejercer una labor de vigilancia y disuasión dentro de las operaciones de las Fuerzas Armadas, ha informado el Ministerio de Defensa.

Como parte de las actividades programadas para acercar las tropas a la población civil, los militares han previsto llevar a cabo una exposición de su material el 17 de septiembre, en la plaza del municipio de Valverde.

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Estas tareas constituyen una de las principales misiones de los efectivos castrenses en tiempos de paz para anticiparse a cualquier eventualidad que pueda comprometer la estabilidad y la defensa integral del territorio.

La presencia de los soldados busca facilitar a las unidades un mayor conocimiento del terreno y de la realidad social de El Hierro, además de fomentar la integración y fortalecer los vínculos con la ciudadanía.

El teniente general Julio Salom Herrera, Herrera, jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, ejerce además como comandante del Mando Operativo Terrestre y planifica estas labores de seguridad de forma coordinada con las autoridades civiles en el archipiélago canario, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y en las islas Baleares

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