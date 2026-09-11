El banco de sangre, en cifras críticas en Canarias, pide donantes con urgencia

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha lanzado un llamamiento urgente a la población para donar sangre en Canarias ante el descenso de las reservas. Aunque el SOS se refería a todos los grupos sanguíneos, la situación resulta especialmente perentoria en el caso de los O+, O-, A+ y A-. En declaraciones a DIARIO DE AVISOS, la consejería de Sanidad no escondió ayer que se trata de un momento “excesivamente delicado” durante estos últimos días, pero los sindicatos consultados van mucho más allá, cuestionan, sobre todo, la integración del banco de sangre en el Servicio Canario de Salud desde enero de 2025, consideran que todo se fundamenta en unas alertas que “ya no sensibilizan” y que, por tanto, las campañas fracasan en las Islas, la región con menos donantes de España desde hace tiempo.
Ante esta situación, la dirección general de Hemodonación y Hemoterapia reforzó hace días sus avisos a través de las redes sociales y el envío de mensajes SMS a las personas donantes de sangre y plaquetas registradas en su base de datos. Como suele pasar en periodos de vacaciones (así como en Semana Santa, Navidad y puentes), la carestía se hace especialmente críticas en estas fechas y en esta etapa estival ya se hizo un llamamiento para reforzar las reservas de los grupos O+, O-, A+ y A-. Sin embargo, la cosa se ha puesto aún más fea ahora, al menos por la sensación que tienen sindicatos como CC.OO.
La consejería reconoce que estos días se dan problemas, sobre todo, con el grupo 0 positivo “debido al incremento del consumo y a las situaciones de emergencia atendidas por la red hospitalaria. Ante esta situación, la dirección ha activado todas las medidas disponibles para incrementar las reservas, incluyendo el llamamiento extraordinario a la ciudadanía para donar y la coordinación con los centros hospitalarios. El llamamiento realizado el miércoles ha tenido una respuesta muy positiva por parte de la ciudadanía, lo que está permitiendo recuperar y estabilizar progresivamente las reservas, que están mejorando. No obstante, se requiere mantener la vigilancia y la donación activa, especialmente en aquellos grupos cuyas reservas continúan siendo más ajustadas”.
Sanidad recuerda que “la sangre no puede fabricarse ni almacenarse indefinidamente. Tenerla depende de la solidaridad y de los donantes. Las necesidades son diarias y, por ello, la donación debe mantenerse de forma continuada. La dirección agradece la respuesta de los que han donado y hace un llamamiento para mantener esta solidaridad en los próximos días”.
CRÍTICA VISIÓN SINDICAL
En clara contraposición, Jenifer Jerez (CC.OO.) y miembro del ICHH, subraya que todo ha ido “a peor” desde que el SCS asume este instituto, “pues se han perdido unos 60 trabajadores”.
Aunque otros se incorporan en comisión de servicio, lamenta el tiempo que se pierde en formarlos (aunque algunos ya vienen con experiencia) “porque se necesitan técnicas muy específicas para prepararlos. Ahora, solo se atienden urgencias de los grupos 0 negativo, 0 positivo y B negativo, pero los demás tampoco están mucho mejor y por eso nos sorprenden las declaraciones de la consejera y del director general al sostener que todo va bien, pues no es así”.
Según remarca, la prueba de que “todo ha ido a peor es que, en 2009, se produjo el mayor pico de donaciones en las Islas, unas 72.000 y, al cerrar 2025, se registró el peor, con 59.000”. Por eso, insiste en que “no hay planificación, se trabaja solo a base de alertas que ya no sensibilizan en la región que, encima, menos dona, pues la gente ya no se cree las urgencias, y el nuevo director no ha aportado nada nuevo, aunque sea un enfermero del ICHH. Encima, ni lo vemos”.