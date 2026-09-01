El Gobierno de Canarias destaca las medidas legislativas orientadas al acceso a la vivienda

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha defendido la gestión de la administración autonómica en materia de vivienda durante los últimos dos años y medio, señalando la aplicación de recursos económicos concretos y reformas normativas orientadas a incrementar la oferta en el archipiélago.
Entre las principales líneas de actuación, Cabello destacó una partida presupuestaria que roza los 200 millones de euros destinada a políticas habitacionales, así como iniciativas de simplificación legislativa diseñadas para acelerar la puesta en el mercado de nuevo suelo y promociones residenciales.
Asimismo, la representación institucional ha puesto el foco en la acción exterior y la regulación del acceso al parque protegido:
- Gestión internacional: Inclusión de enmiendas en la Directiva europea de Vivienda Asequible e interlocución en Bruselas y Madrid para abordar el impacto de la compra de inmuebles por parte de no residentes en la nueva Estrategia para las Regiones Ultraperiféricas (RUP).
- Requisitos de acceso: Establecimiento de un marco normativo que fija en 12 años el periodo mínimo de residencia empadronada en las Islas para poder optar a una vivienda de protección oficial (VPO).
Según el Ejecutivo autonómico, estas herramientas buscan ofrecer un encaje jurídico estable frente a las demandas de acceso a la vivienda en la comunidad autónoma.