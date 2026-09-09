El nuevo curso echa a andar con 232.014 alumnos y una vuelta a las aulas escalonada por etapas

El curso escolar arranca en Canarias con 232.014 alumnos matriculados en la red pública, unos 4.000 menos que los alrededor de 236.000 estudiantes registrados el pasado curso. La vuelta a las aulas comienza hoy para 104.597 escolares de Infantil y Primaria, mientras que el resto de enseñanzas se incorporará de forma escalonada durante las próximas semanas. Mañana será el turno de los 58.961 alumnos de ESO y el viernes se incorporarán los 24.034 de Bachillerato. La Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial arrancarán el 16 de septiembre, mientras que las enseñanzas de idiomas y otros programas para personas adultas lo harán el día 21.
Este descenso del alumnado se produce en un año marcado también por una reducción progresiva de las ratios. En Infantil de 3 años, el número máximo de alumnos por aula baja de 18 a 16, mientras que en 3.º y 4.º de Primaria pasa de 25 a 22. En Secundaria, la ratio general se reduce de 30 a 25 estudiantes y en 3.º de ESO queda fijada en 22.
En cuanto al profesorado, el sistema educativo público contará este curso con más de 29.000 docentes, de los que 12.879 pertenecen al Cuerpo de Maestros y 16.167 al resto de cuerpos docentes: 2.351 profesores más que al inicio de la legislatura. También se refuerza la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con 899 auxiliares de atención a las NEAE más que entonces. En total, las Islas disponen de 848 centros, con una nueva incorporación: el Centro de Educación Especial de Adeje (Tenerife).
El reparto territorial muestra el peso de las dos Islas más pobladas. Tenerife concentra 94.258 alumnos y Gran Canaria 85.870, mientras que Lanzarote suma 21.205 y Fuerteventura 17.500. La Palma cuenta con 9.478 estudiantes, La Gomera con 2.178 y El Hierro con 1.525. Las diferencias también se reflejan en la oferta educativa: varias Islas incorporan nuevos ciclos de Formación Profesional vinculados a sectores como emergencias y protección civil, sanidad, comercio, turismo o medio ambiente.
Salud emocional
La salud emocional representa uno de los ejes del nuevo curso. 80 profesionales de la psicología se incorporarán al sistema educativo, con presencia en 250 centros y atención prioritaria al alumnado de entre 12 y 18 años. La medida supone una inversión de 4,4 millones de euros. De ellos, 72 se integrarán en los 36 Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica y otros ocho reforzarán específicamente los equipos con mayor activación de protocolos ante riesgo suicida.
Estas actuaciones se complementan con otras herramientas dirigidas al profesorado. La Unidad para el Bienestar del Profesorado comenzará a prestar apoyo específico a los docentes, mientras continúa la tramitación de la futura ley de autoridad del profesorado. El objetivo es reforzar la protección y el acompañamiento de quienes desarrollan su labor en los centros educativos.
Entre las novedades figura también el despliegue del proyecto Doramas, diseñado, según explica el Ejecutivo, para reducir la carga burocrática del profesorado. El plan contempla 65 medidas y aspira a recortar en torno a un 50% el tiempo dedicado a tareas administrativas. La experiencia piloto comenzará en 30 centros y durante este curso se extenderá a 534 colegios de Infantil y Primaria.
El curso incorpora asimismo el avance de la gratuidad de los libros de texto, con una inversión de 11 millones de euros que permitirá beneficiar este año a unos 70.000 estudiantes, dentro de un despliegue progresivo que pretende alcanzar a 185.000 alumnos de enseñanzas obligatorias.
El Gobierno autonómico subraya la ejecución durante el verano de 420 actuaciones en 293 centros, con una inversión destinada, entre otras mejoras, a crear 54 nuevas aulas enclave, instalar espacios de sombra y naturalizar los patios. En concreto, se han destinado tres millones de euros a las aulas enclave, 2,6 millones a espacios de sombra, 2,3 millones a naturalización y 4,3 millones a instalaciones deportivas.
La FP amplía también su oferta con la creación de dobles titulaciones de grado superior, especialmente en Tenerife y Gran Canaria, que permiten combinar perfiles formativos relacionados con administración, comercio, informática, hostelería y turismo. En Tenerife se incorporan siete de estas dobles titulaciones, mientras que Gran Canaria suma cinco. También se estrenan nuevos estudios condicionados a la demanda en distintas islas, ampliando las posibilidades de especialización y adaptando la oferta a las necesidades de cada territorio.