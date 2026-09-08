El Viera y Clavijo ya es sede oficial del primer CaixaForum de Canarias

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó ayer la concesión administrativa para el uso privativo del dominio público municipal del Complejo Cultural Viera y Clavijo a favor de la Fundación CaixaForum, así como los pliegos de condiciones económico-administrativas y de prescripciones técnicas que regirán dicha concesión.
La aprobación culmina una parte sustancial del trabajo técnico necesario para ordenar la relación entre el Ayuntamiento, como titular del dominio público, y la Fundación la Caixa, como entidad del proyecto. Se trata de un expediente de especial complejidad por la naturaleza del inmueble, su condición de dominio público municipal y la dimensión de una actuación que combina recuperación patrimonial, rehabilitación, actividad cultural y educativa y la puesta en marcha de un nuevo equipamiento de referencia.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que “este es un hito administrativo que nos permite avanzar en uno de los grandes proyectos culturales que Santa Cruz está incorporando a su futuro. CaixaForum Tenerife no es solamente la llegada de un nuevo espacio cultural, sino la oportunidad de recuperar y poner en valor un espacio histórico y convertirlo en un lugar abierto al conocimiento, la cultura, la educación y la participación ciudadana”.
“El objetivo es que vuelva a ser un espacio vivo, capaz de proyectar a Santa Cruz como capital cultural de Canarias tras el proceso iniciado por el Ayuntamiento para definir el futuro uso del parque”, dijo el regidor. La Fundación la Caixa ha previsto, además, una aportación anual de dos millones de euros destinada a contenidos y estructura de funcionamiento del futuro centro, lo que permitirá impulsar una programación de alcance internacional.