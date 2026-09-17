La nueva estación de aguas residuales de Los Alisios impulsa el vertido cero y protege el litoral de Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha la nueva Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Los Alisios, que beneficiará a los 5.000 residentes y constituye un nuevo impulso en el Plan Vertido Cero de la capital tinerfeña, al reforzar la red de saneamiento del distrito Suroeste y reducir el riesgo de vertidos en el litoral.
La obra contó con una inversión de más de siete millones de euros y con ella se moderniza una infraestructura clave para la gestión del agua y se recupera un espacio urbano destinado al ocio de la población y su disfrute.
El Ayuntamiento y la Empresa Mixta de Aguas del municipio (Emmasa), perteneciente al Grupo Sacyr, han sido los impulsores de la EBAR y la renovación y mejora de la red de saneamiento, lo que permitirá disminuir el riesgo de incidencias.
El proyecto se enmarca dentro de la estrategia municipal para modernizar el ciclo del agua, incidiendo en la parte Suroeste, una zona que demandaba una mejora de sus servicios básicos para poder responder al aumento poblacional experimentado en los últimos años.
La iniciativa contribuirá a conseguir un objetivo medioambiental muy importante: el vertido cero en el litoral de Santa Cruz, lo supone un cambio de modelo en la gestión de las aguas residuales en el municipio.
La clave se encuentra en la creación de estas infraestructuras capaces de recoger, transportar y depurar el agua residual. La EBAR de Los Alisos se suma así a otras actuaciones ejecutadas en obras hidráulicas de diferentes barrios de la ciudad, construyendo una red que permitirá que el litoral santacrucero alcance los objetivos asociados a una ciudad respetuosa con el medio ambiente y más sostenible.
Actuación clave para el futuro de la capital
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que la finalización de esta infraestructura es un “punto clave” del Plan Vertido Cero. El proyecto busca construir un municipio “verdaderamente sostenible”, detalló, mediante la implantación de un modelo que combina regeneración urbana con innovación hidráulica.
La obra de Los Alisos es “una pieza más dentro de un puzle mayor”, declaró el alcalde, compuesto por estaciones de bombeo, colectores, redes de saneamiento y la futura ampliación de la depuradora, que persigue garantizar que las aguas residuales reciban el tratamiento adecuado.
José Manuel Bermúdez afirmó que el objetivo inicial es “proteger el litoral con un sistema de saneamiento eficaz y preparado para el futuro”. También quiso llamar la atención del Ejecutivo central, aclarando que “nuestro trabajo en el marco del Plan Vertido Cero está prácticamente hecho y ahora es fundamental que el Estado complete su parte, terminando la ampliación de la depuradora para garantizar un litoral plenamente protegido”, apunta, al mismo tiempo que insiste en que estas inversiones suponen “ganar futuro” para Santa Cruz.
El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, puso el foco en las características de la infraestructura, asegurando que la EBAR de Los Alisos “mejora de forma significativa la capacidad y eficiencia de la red de saneamiento del distrito Suroeste”, explicó.
El edil señaló que el nuevo sistema de bombeo permitirá manejar mayores cantidades de aguas residuales y responder así a la alta demanda, reduciendo la posibilidad de sobrecargas en la red y de incidencias que puedan afectar tanto a los vecinos como al medio ambiente.
El edil matizó que esta actuación forma parte de uno de los proyectos ambientales más importantes del municipio: el vertido cero, una iniciativa con una inversión de más de 14 millones que supone “minimizar el impacto ambiental derivado de posibles vertidos”.
Planificar el crecimiento urbano del Suroeste
Entre los principales beneficios de esta infraestructura se encuentran la reducción de riesgos de vertidos, la protección ambiental de la costa, así como el incremento de la capacidad de la red de saneamiento y una gestión más eficiente de las aguas residuales.
A estas mejoras se suma la posibilidad de planificar el crecimiento urbano del Suroeste, sabiendo que la red cuenta con una infraestructura preparada para asumir nuevas conexiones y para mantener un servicio estable, incluso cuando la presión sobre el sistema se intensifique.
La EBAR fue diseñada pensando en el crecimiento de población, que supone un incremento de la demanda y, por tanto, la necesidad de ejercer presión sobre el sistema de saneamiento. La obra, con una inversión de 7.177.599 euros, aumenta la impulsión de aguas residuales a través de un sistema de bombeo que transporta por tuberías de presión el agua sucia hasta las depuradoras, evitando los vertidos.
Este sistema garantiza que el agua no se quede estancada en la red ni se vierta de forma incontrolada, sino que siga un recorrido cerrado y controlado hasta las instalaciones donde recibe el tratamiento necesario.
La finalización de la EBAR de Los Alisios es parte de un proceso más largo que suma obras en varios puntos claves de la ciudad: San Andrés, Añaza-Acorán, Taganana-Almáciga, con el objetivo de que el litoral deje atrás los vertidos y que la estación de bombeo del Suroeste del municipio se posicione como uno de los hitos más importantes, protegiendo el mar y planificando infraestructuras para una Santa Cruz en constante expansión.
La apuesta por la innovación hidráulica de Emmasa sitúa en el centro de las políticas sostenibles y medioambientales al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con el único objetivo de ser una ciudad más verde y preparada para el futuro.