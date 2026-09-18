Isla Calavera lanza la venta anticipada de bonos para la décima edición del festival

El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera pone a disposición del público los bonos de avance de su décima edición, que se celebrará del 6 al 15 de noviembre en Tenerife. La venta anticipada, sin conocer la selección oficial de películas ni horarios, brinda a los espectadores disfrutar por un precio reducido de una programación que promete reunir las mejores propuestas de cine fantástico, terror, ciencia ficción y thriller, además de una amplia selección de actividades.
Así, el certamen ofrece un Bono Completo de Avance, disponible por tiempo limitado por un precio de 100 euros. Esta modalidad permitirá canjear entradas para todas las proyecciones y eventos programados en Multicines Tenerife (C.C. Alcampo La Laguna), así como para las galas de inauguración y clausura que se celebrarán en el Teatro Leal. Incluye las películas de la Sección Oficial de Cortometrajes y Largometrajes, documentales, clásicos, la sección Hecho en Canarias y la sección Panorama, fuera de competición. También contempla los encuentros especiales con invitados nacionales e internacionales, invitaciones a las galas y el acceso a la Zona Fan en Multicines Tenerife.
Este bono está disponible en la web oficial del festival y de Multicines Tenerife y en las taquillas del cine. Una vez se conozca la programación, los abonados deberán retirar sus entradas numeradas, disponibles hasta completar el aforo de cada sesión.
Invitados de la décima edición
La décima edición de Isla Calavera contará con la presencia de honor de las estrellas internacionales Christopher Lambert (Los Inmortales) y Tom Berenger (Platoon), quienes recibirán sendos premios honoríficos. Además, visitarán el festivalel cineasta, productor y guionista Lloyd Kaufman, fundador de la productora estadounidense Troma Entertainment; y la actriz Lone Fleming, protagonista de clásicos del fantaterror español como La noche del terror ciego, quienes recibirán el Premio Isla Calavera Leyenda del Fantástico.
Finalmente, Barbara Crampton y Joanna Cassidy no podrán asistir a la décima edición del festival, ya que les han surgido rodajes que coinciden con las fechas del certamen. La organización lamenta esta circunstancia y agradece a las actrices su disposición, al tiempo que confían en poder contar con ellas en una futura edición.
Próximamente se darán a conocer nuevos invitados que se suman al cartel de este décimo aniversario del Festival Isla Calavera.
El Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna Isla Calavera está organizado por la Asociación Cultural Charlas de Cine, Multicines Tenerife y la publicación especializada Tumbaabierta.com, y cuenta con el Ayuntamiento de La Laguna, a través de su área de Cultura, como patrocinador principal. Cuenta también con el apoyo del Gobierno de Canarias, Promotur Turismo de Islas Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Canary Islands Film y Volcanic Xperience, además de otros colaboradores públicos y privados.