La industria de la moda exhibe sus encantos en la pasarela de la economía

La economía de la moda es “una de las industrias globales más colosales, dinámicas e influyentes del planeta”. Más allá de las pasarelas, “constituye una cadena de valor masiva que abarca desde la producción textil de cabecera y el diseño hasta la logística, el comercio digital y el segmento minorista” (Observatorio del Textil y la Moda).
A escala mundial, genera ingresos estimados en unos 2,1 billones de euros anuales y sostiene decenas de millones de empleos. En mercados con fuerte arraigo textil como España, el sector consolida un peso del 2,9% del producto interior bruto (PIB), hasta posicionarse como un motor crucial para la riqueza y el empleo.
Como indicador, George Taylor postuló en 1926 que el largo de las faldas predice la economía: en épocas de bonanza y optimismo, las faldas se acortan; en periodos de recesión o incertidumbre, se alargan y cobran fuerza los estilos más sobrios o prendas holgadas. Durante las crisis financieras profundas, los consumidores tienden a privarse de grandes lujos (como coches y viajes), pero incrementan la adquisición de pequeños placeres o cosméticos de marca.
Su mayor desafío financiero y operativo es la transformación ecológica. Históricamente lineal, la moda invierte cada vez más capital en la transición hacia una economía circular apoyada en tres ejes: reducción de emisiones y eficiencia en el uso del agua; materiales alternativos de origen vegetal o reciclados para reducir el uso de plásticos y derivados del petróleo; logística inversa (recogida, reutilización y reciclaje de prendas desechadas).
La industria de la moda se ha afianzado en Canarias como un pilar estratégico para la diversificación económica. Ya no es un simple elemento cultural. Impulsada por la empresa pública autonómica Proexca y los cabildos insulares, representa aproximadamente el 2,9% de las exportaciones. Tres factores competitivos han contribuido a ello: internacionalización y proyección exterior; sostenibilidad, e impacto local.
Este 17 de septiembre, Canarias participa en la Semana de la Moda de Madrid (Mercedes-Benz). El Ejecutivo acude de la mano de los programas Gran Canaria Moda Cálida, Tenerife Moda, Lanzarote Moda e Isla Bonita Moda. La cita reúne en la Universidad Nebrija (campus de San Francisco de Sales) a nueve firmas isleñas. La selección abarca diversas disciplinas y lenguajes creativos. La experiencia está concebida para conectar con la música, la cultura, el arte y la gastronomía. Cuando echó a andar la iniciativa Canarias Islas de Moda, en febrero de 2024, esta industria aportaba 1.000 empleos directos y el 2,7% del PIB regional: “Es una oportunidad, dado que aquí hay mucho talento y creatividad, en una actividad que a veces se ha tratado como a una hermana pequeña a pesar de su volumen”.