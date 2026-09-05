Las batallas para farmear aura llegan a Canarias: un festival repartirá premios este domingo

El fenómeno mundial de las batallas de aura o para farmear aura, cuyos participantes realizan acciones, poses o gestos de manera deliberada para acumular carisma, presencia y estilo frente a los demás, como si se tratara de sumar puntos de popularidad en un videojuego, llegan a Canarias.
Y lo hacen este domingo de la mano del festival de videojuegos y culturas urbanas ‘Gran Canaria Experience’ que se desarrolla desde el miércoles en el Centro Comercial Alisios de Las Palmas de Gran Canaria, según ha anunciado este sábado su organización.
Hace poco más de una semana este fenómeno mundial recorrió las redes sociales y ahora, esta tendencia, analizada como un intento de controlar cómo te perciben por catedráticos del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) de la Universidad de Granada, llega a las islas.
El encuentro de este domingo, en el que los participantes tratarán de construir una imagen atractiva o carismática a través de su comportamiento, concederá premios y estará presentado por el influyente ‘Zelika’, que acumula más de 19 millones de seguidores en sus plataformas.
Esta nueva modalidad de socializar y competir alude al término ‘farmear’, que tiene su origen en el mundo de los videojuegos, concretamente en el hecho de repetir determinadas acciones para lograr recursos, objetos o puntos, mientras que la Real Academia Española define el aura como “favor, aplauso, aceptación general”, en el contexto relacionado con esta temática.
A juicio de los catedráticos de Psicología de la Universidad de Granada Rosa Rodríguez y Sergio Moreno, estas batallas no son un fenómeno nuevo, ya que utilizar el cuerpo, la actitud y la puesta en escena para controlar qué impresión causas en la gente es una práctica repetida desde hace años en actividades como el ‘breakdance’, las batallas de rap, las sesiones de jazz o el ‘voguing’, un movimiento neoyorkino que repetía posturas y gestos.
“La clave del aura está, precisamente, en mostrar seguridad, habilidad o carisma, pero sin que parezca que lo hacemos”, han explicado este viernes a EFE en Granada Rodríguez y Moreno, que han añadido que si el comportamiento se percibe como algo calculado o forzado puede dar lugar al efecto contrario: es decir, a la pérdida del aura.
Las batallas de farmear aura se han convertido en un éxito viral porque tienen un código compartido de gestos, referencias o movimientos que pueden no significar nada para otra generación, pero sí adquieren valor dentro del grupo.
“El aura funciona aquí como una herramienta de prestigio y capital social. El grupo decide qué resta y qué suma”, según el análisis que hacen los catedráticos del CIMCYC, quienes recalcan que el bienestar de los adolescentes está más relacionado con la calidad de las amistades presenciales que con la frecuencia de uso de las redes sociales.