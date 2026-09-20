Lionell, superviviente de leucemia, recorre Tenerife en su reto solidario

Lionell Sánchez recorre el Archipiélago en bicicleta, unos 800 kilómetros para recaudar fondos destinados a instalar bicicletas estáticas en los hospitales canarios. El pasado miércoles comenzó en Lanzarote, continuó por Fuerteventura y Gran Canaria, y ayer completó el recorrido desde Santa Cruz de Tenerife hasta Los Cristianos.
Fueron seis horas sobre la bicicleta con 120 kilómetros y 2.000 metros de desnivel positivo, en una jornada que exigió un esfuerzo físico y mental para responder a los imprevistos. El superviviente de leucemia inició el recorrido desde el Auditorio de Tenerife acompañado durante la primera parte de la etapa por un grupo de ciclistas del Club Giant Tenerife. En Los Cristianos le esperaban familiares y pacientes con leucemia vinculados a la Fundación Alejandro Da Silva. Hoy emprenderá viaje a El Hierro donde mañana recorrerá la Isla y seguirá La Gomera y La Palma.