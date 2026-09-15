Santa Cruz de Tenerife busca trabajadores: 24 ofertas de empleo con 61 vacantes

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, a través de su Agencia de Colocación, mantiene abiertas 24 ofertas de empleo destinadas a cubrir un total de 61 vacantes en empresas de diversos sectores en Tenerife. Las inscripciones se tramitan de forma directa mediante la plataforma web oficial del servicio municipal.
El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha señalado que esta herramienta permite detectar qué perfiles demandan las empresas y en qué puntos geográficos de la Isla se concentran las contrataciones. Bermúdez enfatizó que el objetivo de la entidad capitalina pasa por impulsar el crecimiento del tejido empresarial local a través de la intermediación laboral.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, detalló la heterogeneidad de los perfiles requeridos. La oferta abarca desde puestos de atención sociosanitaria o hostelería hasta trabajos técnicos especializados y del sector servicios, adaptándose tanto a desempleados como a profesionales que buscan una reorientación laboral.
Desglose de puestos de trabajo por sectores en Tenerife
Entre los puestos ofertados destacan diez plazas para personal sociosanitario de ayuda a domicilio repartidas entre el Norte, el Suroeste y el área metropolitana, así como tres vacantes para fisioterapeutas a domicilio en La Laguna y una plaza de médico reservada para personas con certificado de discapacidad.
El sector de la hostelería en el área metropolitana concentra cinco puestos de ayudante de camarero y otros cinco de ayudante de cocina. Adicionalmente, se buscan personal para camarero de pisos, dos marmitones en turno de tarde y un operario de limpieza para un contrato eventual de cuatro meses por vacaciones.
En el área industrial y de servicios, resaltan diez vacantes de operario de lavandería adaptadas para trabajadores con discapacidad y un puesto de oficial de primera de mantenimiento de lavandería industrial, ambos ubicados en Candelaria. El listado incluye también un operario de maquinaria pesada, un técnico de refrigeración, un administrativo contable, un agente comercial y dos asesores de ventas para el sector de la automoción en la capital.
Cómo inscribirse en la plataforma municipal de empleo
Las personas interesadas en optar a cualquiera de estos puestos deben registrarse y mantener actualizado su perfil profesional en el portal empleasantacruz.com. La plataforma actualiza sus vacantes periódicamente y permite consultar los requisitos específicos de cada convocatoria.
Asimismo, las empresas interesadas en seleccionar personal pueden hacer uso de este servicio gratuito de intermediación laboral gestionado por la corporación local a través de la propia página web.